Chabuco: "El flamenco y el vallenato son estados del alma"

Tres noches “maravillosas” en Córdoba, Rosario y en el emblemático Torquato Tasso de Buenos Aires dan vida a Chabuco Tango en Vivo, el nuevo trabajo del cantautor colombiano que sigue rompiendo barreras y fusionando culturas. Si en España conocimos a José Darío Martínez a través de sus colaboraciones con Alejandro Sanz, Josemi Carmona o Diego el Cigala, Chabuco, tres veces nominado al Latin Grammy, ya es un nombre propio de la música en toda regla. Nada, desde marzo en la calle, es el primer sencillo de este nuevo disco que saldrá a la luz a finales de mayo. Un mes donde lo recibimos de nuevo en España, en Sevilla (Teatro Pathé día 17) y Madrid (Teatro Pavón día 25).

–Colombia es uno de esos lugares tocados por las musas de la música, pero en este nuevo trabajo mira hacia Argentina, ¿por qué?

–Porque surge por el amor que he tenido a la música argentina desde los años 80, donde salieron todos estos grandes, Spinetta, Charlie, Fito... Todo esto ha influenciado mucho en el rock que me gusta, esa forma de escribir, que también suena a tango. Y bueno, ya le iba tocando el turno . Ya había ido a España a hacerlo con José Miguel Carmona, ya había ido a Brasil a hacerlo con Swami Junior en Bossa Nova, Nueva York, Latin Jazz... No podía faltar el tango, que es una música pasional como la nuestra, como la de la costa nortecolombiana que es el vallenato.

–Aunque viene en formato trío, ¿le podremos escuchar algunos de los temas de ‘Chabuco Tango en Vivo’ en los conciertos que tiene en España? Por cierto, hábleme de su compaña

–Estaré acompañado de un trío dirigido por el gran Miguelito Núñez, director de Pablo Milanes hace más de 30 años, con el que estoy muy contento de compartir con ellos, y claro que habrá adaptación, al menos una o dos adaptaciones seguro.

–La gira del año pasado la cerró, precisamente, en Sevilla. No sé si guarda un buen recuerdo y cuál es el ánimo para volver a España

–España para mí es algo muy especial y lo enfrento con mucho cariño y con mucho respeto porque la gente aprecia el arte, porque la gente va a escuchar lo que haces y si se queda enganchado, se queda enganchado y porque de alguna manera es parecida a la de mi pueblo. Mi pueblo parece un pueblo andaluz, donde la gente es muy hospitalaria, te abre su casa. De Sevilla tengo un recuerdo maravilloso de caminar por sus calles bonitas, de mis amigos músicos Arturo Pareja Obregón, Rocío Soto y su familia, su padre, que son una familia de músicos y de artistas increíbles. Entonces, nada, quiero volver a Sevilla el 17 para dejar el corazón en la tarima.

–Ha colaborado con artistas españoles como Josemi Carmona, Diego El Cigala, Alejandro Sanz... ¿Se siente cómodo compartiendo música con los compañeros de este lado del Atlántico? ¿Le han aportado algo a su universo musical?

–Uno de los álbumes que he hecho que se llamó De ida y vuelta, dirigido por Josemi Carmona, por la familia Carmona, la familia más emblemática del flamenco en España, fue uno de los álbumes que partió mi carrera en dos. Uno de los álbumes que hizo que más me uniera a España y que Colombia se uniera a España también. Porque resultó que el flamenco y el vallenato tienen muchas cosas en común, son género que son estados del alma. Y como te decía ahorita, al juntar el arte y comenzar a crear, esto salió maravilloso. Y hay una canción que escribí en ese álbum que se llama Camino, que la grabé más o menos al ritmo de bulería, y fue una de las canciones donde todo el mundo me recuerda en España.

–¿Cuáles son las tradiciones de su país que le influyeron para encontrar su propia personalidad?

–Las de mis raíces, mi pueblo, mi pueblo Valledupar, el entorno en el que crecí, un entorno de compositores, de mucha música que era heredada a mi padre también, que eso lo veía todas las noches. Los acordeones, ver a los niños tocando, crecer, parrandear con mis amigos desde el colegio, dar serenatas. Y mi folclore es un folclore aquí en Colombia muy por excelencia, creo que es el número uno y tiene mucha identidad, ¿sabes? Entonces siempre lo defienden. Mi bandera ha sido defender la música de donde vengo, porque creo que quien no sabe dónde viene, no sabe para dónde va. Y hay unas historias contadas por nuestros juglares, por la gente que ha hecho música desde hace muchos años, que es lo que me gusta enaltecer. Obviamente mi raíz y mi base es mi música folclórica colombiana, que es el vallenato.

–De hecho, es usted uno de sus grandes renovadores, ¿alguna vez se ha tenido que enfrentar a críticas de los sectores más puristas? Aquí con el flamenco ocurre a veces...

–Te diría mentira si digo que en mi pueblo no se sienten orgullosos de lo que hago. Y es que saben que lo vengo haciendo con base. Porque conozco los instrumentos folclóricos de mi pueblo, porque soy hijo de Hugues Martínez, que fue uno de los que hizo música y precursor con Rafael Escalona, cuando el vallenato no tenía acordeón. He recibido siempre muchas pruebas de cariño y de afecto. Es que lo mío es otro camino, un camino que no compite con nadie, un camino que enriquece mi folclor y que, en cierta forma, ellos se sienten orgullosos, los hace sentir un poco metidos en toda la escena de la música world music del mundo. Puristas, no puristas... Todo el trabajo se hace por un folclor, que es el que quiero mucho y el que siempre llevo como bandera.

–Imagino, por todo lo que cuenta, que su casa estaría siempre llena de música

–Bueno, pues desde los lugares donde me criaba, desde la Serranía del Perijá, que era Manaure, después me llevaban a Urumita, después Valle del Parque, donde vivían mis padres. Y siempre que estabapor ahí, estaba el ronrón, que tu papá está con no sé quién, que están cantando, que están tocando. Entonces, crecer en eso también hace que te nutras de una forma, así estés niño y así no tengas decidido qué quieres hacer, crezcas con mucho arte de tu región, ¿no? Después creo que viene la mezcolanza de toda la música que él también escuchaba, que mis hermanos mayores escuchaban, para que yo pueda hoy en día cantar un vallenato sobre un bolero, un bossa nova o sobre un flamenco. Esa fue mi crianza. Crecer entre todo ese arte musical que es el que me ha dado la bandera para poder seguir y la fuerza para poder seguir representando la música donde vengo y sentirme orgulloso de ella.

– ¿Siempre supo que se iba a dedicar a esto? ¿Cuándo entendió que su camino estaba en la música?

–Fui entendiendo en el camino, era muy difícil como alejarme, ¿no? Uno hace lo que ve en su casa y la verdad que lo que más me movía el alma era la música, posiblemente porque vi eso, porque mi interés era también que me conocieran, que me quisieran, que fuera un poco lleno de amigos como mi padre. Lo escuchaba que viajaba, también quería conocer el mundo por medio de eso, y por eso fue lo que luché y por eso es que he ido construyendo mi sueño a través de la música donde vengo.

–¿Cuál cree que ha sido el mayor obstáculo que encontró para alcanzar el éxito de hoy?

–Pues mira que yo tengo diferentes formas de pensar que es el éxito. Creo que obviamente es mucho más fácil poder hacer un grupo tradicional y tocar y tranquilo, pero lo creo que los artistas tenemos constantemente la función de crear y yo lo que quise crear es mi propio camino, con el vallenato, pero que tuviera roces de otras cosas. De todas formas yo creo que el éxito todavía no lo he conseguido, lo voy consiguiendo diariamente, lo consigo cuando se me cumple un sueño de compartir con alguien que admiro, obtenerlo en mi disco, cuando me llaman a colaborar en algo como el documental de Paco Lucía que estuve en España hace cuatro años haciendo un documental con Iberia que llamaron a muchos músicos de todo el mundo, Carlinhos Brown, Caetano Veloso, los cantantes de Fado, todos los músicos flamencos, y vinieron a Colombia con la guitarra que dejó Paco antes de morir y me la trajeron a mi casa para que la tocara... Entonces, esa es una forma donde yo defino el éxito para mí, ¿sabes? Lo que me hace feliz es estar en mi canal, en mi canal conectado con los que también me gustan.

–Recomiéndeme un artista colombiano que no conozca y que tenga que escuchar

–Un hombre de mi folclor, juglar grande, pues ya muerto, se llama Jorge Oñate, uno de los mejores cantantes que ha dado la música vallenata y en otras cosas. También, un gran amigo mío, Augusto Tamayo y otro que se llama Juan Pablo Vega y José Quiñones.

–No me quiero quedar con la duda, ¿Chabuco por Chabuca Granda?

–¡Sí, claro! Mi papá era locamente enamorado de Isabel y bolerista empedernido y le ponía a mi hermana, que se llama Isabel Cristina, Chabuca y después a mí me pegan Chabuco y nada, perdí el nombre . Pero sí, es por la gran Chabuca.