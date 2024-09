"Chernóbil da miedo, pero la energía nuclear es segura"

UN GALO MUY ESPAÑOL. Vivió de niño en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y estudió en el Liceo Francés de Madrid antes de estudiar Física en Grenoble. Experto en energía nuclear, Philippe de Pontcharra (Jallieu, Francia, 1944) recorrió medio mundo (Francia, Sudáfrica, Inglaterra, Corea del Sur, EEUU, Bulgaria, Eslovaquia, Ucrania, Finlandia) construyendo y revisando centrales nucleares. Fue dos veces a Chernóbil tras el accidente. Con 80 años, todos los agostos se asoma por Candelario (Salamanca), donde veraneó con su familia de joven y conserva amistades.

–¿Qué es la energía nuclear?

–Utilizar el uranio fértil. Uno de los isótopos se puede fraccionar, el uranio 235 (U235). El uranio natural contiene un 0,7% de U235, y para usarlo en centrales tiene que llegar a un 2%, un 3,5%, a veces algo más. Y de éste se hacen pastillas que se meten en tubos cilíndricos para formar un elemento combustible. Un neutrón contra un átomo U235 libera dos o tres neutrones que se multiplican, se produce una reacción en cadena que se controla con barras móviles que absorben los neutrones y también por el boro disuelto en agua.

–¿Tiene ideología?

–No, es de izquierdas y de derechas. En Rusia hicieron centrales porque necesitaban plutonio para la bomba atómica y en Francia igual con las primeras unidades.

–El libro La energía nuclear salvará el mundo afirma que es una fuente de energía libre de CO2 y que debería ser esencial en la estrategia energética global. ¿Es provocación o estamos poco informados?

–El título es muy acertado. Además de energía libre de C02, es más barata que el petróleo y menos nociva. Los ecologistas dan mucha importancia a los gastos y no a los beneficios. El uranio es abundante y barato, da mucha energía con poca masa.

–¿Y extraer el uranio de la tierra es peligroso?

–No, porque la concentración de U235 es muy baja.

–¿Ayuda a combatir el cambio climático?

–Claro, no produce C02.

–¿Cuál sería un lema breve a favor de la nuclear?

–Es barata, da mucha energía y es segura. Las centrales han progresado mucho.

–¿Y de dónde viene su mala fama? ¿De Chernóbil?

–Aquello fue el 26 de abril de 1986, pero la mala fama es de antes porque el ciudadano equipara un reactor nuclear y la bomba atómica, y no es así.

–Y Chernóbil...

–Fue la peor. Fui dos veces para hacer el nuevo sarcófago y controlar su seguridad. Las centrales con reactores RBMK funcionan con agua pero hay grafito también y es muy peligroso. Los rusos pensaban que eran muy seguras y no. Les interesaba obtener plutonio muy rápido.

–Y las consecuencias...

–Dramáticas. Hicieron un ensayo que otras centrales rusas rechazaron y, cuando ocurrió el accidente, una parte del edificio del reactor se hundió, luego descontaminaron sin precaución contra la radiactividad. Murieron muchísimos, no se sabe cuántos.

–¿El sarcófago cómo es?

–Rusia hizo uno a toda velocidad, malísimo, con tejados con tubos y salía una radiactividad importante. El nuevo sarcófago cubre la totalidad del viejo y la central, es inmenso, como un túnel medio cilíndrico, de acero, sale aire también y puede estar contaminado. Hay una zona restringida de 30 kilómetros a la redonda. La tierra está contaminada, hay tanques, camiones, helicópteros enterrados.

–¿Ha visto la serie Chernóbil? Confieso que asusta.

–Da miedo. Llevé a mi director y se estaba poniendo malo al ver el estado de la central. Los bomberos cometieron más errores al echar agua al reactor en llamas, lo peor porque puede provocar una explosión de vapor.

–Leído Voces de Chernóbil, de la Nobel Svetlana Aleksiévich, ¿es bueno vivir junto a una central nuclear?

–Al lado de una central moderna, no hay problema, en Chernóbil no se puede vivir. En Chinon (Francia) hay una central de cuatro unidades y 20 metros después de la carretera hay viñedos y vive gente un poco más lejos, no hay problema.

Putin es imprevisible, pero sería capaz de tirar una bomba nuclear sobre un campo de batalla"

–¿Andalucía podría generar energía sólo con el sol y el viento?

–No, la eólica es muy intermitente y la solar, insuficiente, necesita un territorio enorme, un desierto.

–¿Se convencerán los antinucleares españoles de que por mucho que cerremos aquí nuestras centrales los Pirineos no nos salvarán de un accidente en alguna central francesa?

–Que no se preocupen, si nuestras centrales tienen un problema grave, sólo es para el reactor, no para la población. La caída de un avión de pasajeros de gran capacidad no está tomada en cuenta, ya que la probabilidad es mínima; otra cosa es un acto de terrorismo. Los nuevos reactores que hemos construido en Finlandia, en China, en Inglaterra, tienen una capa especial de protección. Un Boeing 747 puede estrellarse y no afectaría al reactor.

–¿Cuánto puede costar construir una central?

–Al principio poco y ahora mucho. Framatome construyó una en Finlandia de 1.600 MW cuyo precio inicial era 3.300 millones de euros, pero con los retrasos subió a más de 8.000. Las Westinghouse PWR en España de 900 MW en los años 80 costaban 500 millones de euros. Ahora sería más o menos el triple. El coste varía mucho según si la construcción es un éxito o no.

–¿Cuántas centrales nucleares hay en Francia?

–Ahora 57. Por cierto, Suiza quiere eliminar la prohibición de construir nuevas centrales nucleares.

–Una broma. ¿Qué invento alemán ha estado más cerca de destruir Europa: las divisiones pánzer o los partidos ecologistas?

–Los ecologistas...

–¿Ha visto a muchos Homer Simpson operando en plantas?

–No pasaría nada; si hiciera alguna barbaridad, el reactor se pararía.

–¿Oppenheimer es un malo de película?

–Fue un buen personaje. Hizo la bomba atómica, pero pensaba que iría en favor de la disuasión nuclear.

–¿Qué países la tienen?

–Israel, Irán pronto por las centrifugadoras, Sudáfrica podría tenerla, además de EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistán… Corea del Norte también por la ayuda rusa.

–¿Cómo se controla que un loco no pulse el botón rojo?

–En Francia es directamente el presidente con el consejo de muchos especialistas en la materia.

–Putin no se atreverá...

–No lo sé, es imprevisible. Pero sería capaz de tirar una bomba nuclear sobre un campo de batalla.