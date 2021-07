"Aún no tenemos cultura del uso del protector solar"

Raquel Marcos Esteban (Madrid, 1986) estudió Química en Madrid y realizó un doctorado en Nanomateriales en la Universidad de Düsseldorf (Alemania). Con formación en dermocosmética y marketing, en 2015 creó el blog Ciencia y Cosmética, desde donde responde a preguntas sobre la industria cosmética para personas curiosas y con ganas de aprender de una manera cercana y sencilla. Profesional en el campo de la regulación de productos sanitarios, combina su experiencia laboral, entre otras, con la divulgación científica, que plasma en Belleza con Ciencia (Editorial Martínez Roca).

-¿Qué es un cosmético?

-Es un producto que se puede aplicar en la piel, pastas de dientes, productos capilares o para las uñas... Todo aquello que tenga contacto con la superficie externa del cuerpo.

-¿Son seguros los cosméticos?

-Sí. En la UE existe lo que se conoce como la evaluación de la seguridad, previa a la puesta en mercado del producto cosmético, que tienen que pasar todos los fabricantes.

-¿Qué es lo que puede y no puede hacer un cosmético por la piel?

-Lo que no puede hacer es ayudar frente a enfermedades que actúen en el metabolismo celular como haría un medicamento. Lo que puede hacer el cosmético es embellecer, acondicionar la piel, perfumar, tratar un poco la superficie.

-La salud y lo natural son tendencia. ¿Realmente es más beneficioso?

-Es complicado definir qué es un producto natural en la industria cosmética. Depende y mucho de la certificadora y de lo que ésta establezca. Si es mejor o peor, dependerá de la fórmula y de la piel.

-También está la moda "sin". ¿Puede un cosmético no llevar conservantes? ¿Por qué el rechazo a los parabenos?

-Realmente, hay muy pocos cosméticos que no tienen por qué llevar conservantes: aquellos que tienen una carga microbiológica muy alta, es decir, que tienen por ejemplo una mezcla de aceites y al no llevar agua en su fórmula la proliferación de microorganismos es más baja. O aquellos que son muy estables a elevadas temperaturas, hechos de ceras o mantecas. Pero aún así los fabricantes incorporan el conservante porque están en el baño, que es una zona húmeda, el usuario introduce el dedo, que está contaminado... Pero los hay. El rechazo a los parabenos viene de 2004, de un estudio un poco pobre en el que se concluía que células de cáncer de mama tenían como disruptor endocrino los parabenos. Pero no se encontraba el vínculo directo y era más bien una conclusión errónea de la lectura del artículo. Desde entonces tanto el SCCS, que es el comité de expertos de la UE, como la comunidad científica investigan su efecto en la salud de los humanos y, hasta el momento, en las condiciones que se permiten, se consideran seguros.

-¿Qué debe tener la crema hidratante perfecta?

-(Risas) Es la pregunta más repetida y que peor se puede contestar. Va a depender de la piel, no todas necesitan lo mismo. Yo diría que es aquella en la que tu piel se sienta confortable, sin tirantez. Dependerá, además, de otros factores como la humedad ambiental, la temperatura...

"Existen ingredientes cosméticos con efecto antiedad pero actúan a largo plazo"

-Actualmente nos bombardean con multitud de ingredientes cosméticos. ¿Cómo identificar cuál es el más adecuado?

-Ahora utilizamos ese reclamo del ingrediente cosmético como reivindicación. Dependerá de lo que quieras tratar: vitamina C y retinoides sí que tienen una actividad mucho más evidenciada, y luego hay otros, como el ácido hialurónico o la glicerina, que siempre los han llevado las cremas pero que, un poco fruto del marketing, se destacan para venderlo mejor. Pero para un usuario normal esta tendencia puede ser abrumadora y llevar a equivocación.

-¿Existen realmente las cremas antiarrugas?

-Existen ingredientes con efectos antiedad demostrados: retinoides, hidroxiácidos, vitamina C..., pero necesitan mucho tiempo, son a largo plazo. También hay ingredientes que la camuflan por un efecto tensor.

-¿Qué hay de cierto en la relación entre las sales de aluminio de los desodorantes y el cáncer de mama?

-Ocurre como con los parabenos: había personas que se aplicaban desodorante y desarrollaban cáncer de mama, pero no se encontró el vínculo directo. Posteriormente, se analizó si ese aluminio de los desodorantes era capaz de llegar tan lejos y se vio que éste se quedaba en la superficie de la axila. Hasta el momento no existe el vínculo entre su uso y una mayor prevalencia de cáncer de mama.

-¿Es segura la manicura permanente?

-Es segura si la haces de manera correcta, como indica el fabricante, sobre todo en establecimientos adecuados, que sepan lo que están usando, a no ser que seas alérgico a los acrilatos. Donde más problemas se ven es en la tendencia de hacerla en casa. Si no entiendes qué estás haciendo al mezclar dos ingredientes diferentes te puede producir una alergia irritativa.

-¿Es el protector solar la mejor crema antienvejecimiento?

-Sí, sin duda. Protege de la oxidación celular y ralentiza la aparición de arrugas y manchas. Pero saliéndonos del nicho de belleza, generalmente la gente no usa la protección solar todos los días ni se la reaplica como debería en la cantidad correcta, la usa de un año para otro... Todavía no tenemos esa cultura de usar protección solar más allá de cuando vamos a la playa.

-¿Hay que proteger la piel de la luz que emiten los dispositivos electrónicos?

-Según el profesional al que preguntes te dirá que no sabemos a largo plazo. Hasta el momento y con las dosis que emiten las pantallas, no es equiparable al daño que pueda ocasionar el mismo tipo de luz de la radiación solar. La luz azul procede de las pantallas pero también del sol. El consumidor debería preocuparse más por cuidar bien la piel del sol.

-Un consejo ante el abuso del gel hidroalcohólico y para mitigar los efectos del uso de la mascarilla.

-Intentar lavarse las manos con agua y jabón y dejar el hidroalcohólico para momentos puntuales fuera de casa, y posteriormente hidratarlas. En el caso de la cara, tratar de reducir los cosméticos al mínimo posible y de noche, si nos sale ese acné o irritación, tratarla con una crema específica.