“Todo se lo estamos dejando a la inteligencia artificial y a ‘google”

En Granada, a Rafael Villén se le conoce por ‘Fali’. Es director de cine, escritor y miembro del grupo de rock La Esfinge. Es autor de varios cortometrajes como ‘El gradua-dos’, ‘Pipas’ y ‘La ambulancia’, en los que ha trabajado con actores y directores de la talla de Antonio Mercero o Jesús Guzmán. Es autor de la biografía oficial de la mítica serie televisiva ‘Verano azul’ y de varios libros de poemas y haikus. Ahora acaba de publicar ‘Estados de whatsapp’ en el que derrocha humor e ironía en frases cortas y ocurrente.

–¿Cómo se le ocurre escribir un libro titulado ‘Estados de whastsapp’ a un hombre que no utiliza el whastsapp?

–Seguramente porque me gusta mucho la guasa. Y yo tengo mucha. Y por optar al libro Guinness como único español sin whatsapp.

–Pensamientos ingeniosos, greguerías, aforismos… ¿Cómo definiría usted lo que escribe en este libro?

–Como una mezcla de todas ellas, así resulta una literatura ideal para poner en los azucarillos y poder endulzar las sonrisas.

–Al menos es uno de esos libros que si alguien te dice que lo ha leído de un tirón no te está mintiendo.

–Sí, de un tirón, son 15 o 20 minutillos de nada. No quisiera yo robarle mucho tiempo a la gente del whatsapp, que está siempre muy ocupada leyendo y contestando mensajes. Lo digo en una de mis frases: “Sociedad de sentimientos enviados por whatssapp. ¡Vete a hacer puñetas!”

–¿Qué opinión le merece el señor que dijo aquello de lo bueno si breve dos veces bueno?

–Genial.

–No hace falta que sea tan breve en su respuesta.

–Bueno, pues también le diré que Baltasar Gracián era un genio en esto de hacer humoradas y frases ingeniosas. Después de decir eso de “lo bueno, si breve, dos veces bueno”, añadía algo parecido para lo malo: “Y aun lo malo, si poco, no tan malo”.

–Chejov dijo que la brevedad es la hermana del talento. Y Shakespeare que es el alma del ingenio. Con cual está usted más de acuerdo.

–Con todo respeto para los señores Chejov y Shakespeare, me quedo con el resultado de la brevedad de mi abuela, que siempre me decía: “Niñooo, date bulla que no tenemos todo el día”.

–Dice en una de sus frases que “perseguir un sueño es estar en vela toda la noche”. Ese libro era un sueño.

–¡Claro que sí!, pero un sueño en el que me desahogaba muy a gusto. Nunca he estado mejor conmigo mismo que cuando conseguía hilar la frase correcta, la que quería decir.

–¿Y cuántas noches ha estado en vela para conseguirlo?

–En vela no, pero reconozco que he hecho esperar a más de un conductor. Cuando de repente se me ha ocurrido alguna frase, he parado el coche y la he escrito en cualquier papelito, como por ejemplo un ticket de la hora.

–Leyendo sus salidas irónicas me ha recordado a Woody Allen. ¿Es una inspiración o no tiene nada que ver?

–Soy de Woody en sus guiones y películas, pero en salidas, me quedo con las de Groucho Marx. Éste sí que era un sabio a la hora de escribir frases geniales.

–Muchos buscan vida inteligente en otros planetas. Usted sigue buscándola en la tierra. Al menos eso dice uno de sus pensamientos.

–Creo, que ya no razonamos, ni creamos, ni aprendemos nada nuevo, todo se lo dejamos a la inteligencia artificial y al google, que es como el cuñado que todo lo sabe. Pero bueno, yo seguiré buscando...

–Algunos de sus pensamientos son para ser rebotados en las redes miles de veces. Por ejemplo, éste: “El caracol siempre está presente en el amor. Comenzamos que se nos cae la baba y acabamos con los cuernos al sol”.

–Yo preferiría un rebote en algo más clásico, como plasmarlo en alguna publicación que recopilara frases contra el aburrimiento. De todas maneras, esa frase creo que está muy bien. Seguramente es una exageración, pero tiene algo de verdad.

–He visto que hace uso con frecuencia del oxímoron o la antítesis: “Estar fuera de sí es vivir en el no”. O “He matado la soledad y me siento acompañado”.

–Sí. De eso se trata. De escribir frases cortas que te dan como un pinchazo en el alma y que te hacen pensar. Y para eso viene muy bien jugar con las estructuras sintácticas que te lo permiten.

–Usted también ha dirigido cortos. ¿Ha dejado el cine para dedicarse a escribir?

–Para nada, en cuanto tenga un guion que me convenza, vuelvo a la carga y me pongo detrás de la cámara. La verdad es que tengo mono.

–Usted escribió en su día un libro sobre la serie ‘Verano Azul’. ¿Le queda nostalgia?

–En concreto la biografía oficial de la serie, editada por el Ayuntamiento de Nerja, todavía no he acabado con Verano azul. Queda la reedición del libro, por los 40 años que se acaban de cumplir, y otro proyecto relacionado que igual ve la luz. Así que la nostalgia tendrá que esperar.

–También fue amigo personal de Antonio Ferrándis. ¿Cómo era?

–Bueno, un actor extraordinario y una persona realmente entrañable. Lo visitaba a menudo a su casa de Paterna y cuando murió su familia permitió que cogiera algunos de sus efectos personales como recuerdo. Antonio fue para mí una inspiración. Conocí que hay un mundo Chanquete después de su intervención en esa serie.

–Pues cuídese, que se va a necesitar a sí mismo.

–Lo mismo digo.