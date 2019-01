"He pedido disculpas a Pedro Sánchez y a todos los ofendidos"

La noche de Reyes no fue especialmente bonita para Ignacio de la Puerta (@Ign_delapuerta). Llegó a ser trending topic pero no por lo que él habría soñado. Sus más de 150.000 seguidores se quedaron en pañales ante la repercusión que provocó un vídeo suyo después de que fuese compartido (y luego borrado pidiendo disculpas) por la cuenta de Twitter del PP. En la grabación un niño enseña a su padre la carta a los Reyes Magos, y acaba insinuando que desea la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez...

El revuelo por el polémico vídeo de Pedro Sánchez ha sido tal que el propio Gobierno está estudiando recurrir a la Fiscalía contra el actor andaluz Ignacio de la Puerta. "En ningún momento he deseado la muerte a nadie. Vamos a ver, ¿cuántas veces hemos contado un chiste de matar a una suegra?", argumenta el humorista, que no se cansa de pedir disculpas. A sus espaldas, 17 años de profesión trabajando en anuncios, series de televisión y películas. No solo en el género de la comedia, también en drama. En esta ocasión, como en el anuncio de Campofrío, ha comprado un chiste que ahora no puede devolver...

-"Hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir". ¿Ignacio de La Puerta se lo ha permitido esta Navidad?

-(Sonríe) Bueno, yo creo que me ha pasado un poco como en el anuncio de Campofrío, en el que había una señora que intentaba devolver un chiste y le decían que el problema no era el chiste, el problema era que lo habían enviado al grupo de WhatsApp erróneo: en lugar de enviarlo a amigas salerosas lo habían enviado al de amigas salesianas.

-El chiste en cuestión ha pasado de generación en generación cambiándole el nombre al protagonista; se hizo con Aznar, Zapatero, Rajoy... Pero esta vez usted ha nombrado al actual presidente del Gobierno. ¿Molesta más a un partido que a otro?

-Sinceramente no creo que moleste más porque se toque a un color político u otro, la verdad. El problema es que a día de hoy la política está deseando que salgan cosas así para tirarse la pelota de un tejado a otro. Y esta vez, desafortunadamente, la pelota era mía.

-Ha pedido disculpas a Pedro Sánchez.

-Por supuesto. Al presidente y a todo aquel que se haya sentido ofendido. A mí me gusta hacer reír a las personas, no ofenderlas.

-¿Se arrepiente de haberlo subido a la red? ¿Lo volvería a hacer?

-A ver, si llego a saber que se iba a armar todo este revuelo no lo hubiera hecho, la verdad. Y, respecto a volverlo a hacer, no vuelvo a tocar un tema de política en mi vida. Y créame, es una pena tener que decir eso porque eso significa que somos nosotros mismos los que le estamos poniendo barreras al humor.

-Incluso le han deseado (sin chiste de por medio) su muerte.

-Pues sí. Pero vamos, no tengo problemas en extenderle la mano a todo aquel que me ha deseado la muerte. Me gustaría creer que es más un calentón del momento a un sentido deseo. He recibido también otros duros comentarios que no me han molestado porque soy consciente de que en las redes sociales estamos expuestos a ello. Gustarle a todo el mundo es imposible y la crítica es inevitable. ¡Si hasta con el vídeo de las "hamburguesas de Adolfito" me escribieron varios veganos insultándome! Pero lo que sí me parece inhumano es que haya gente capaz de escribir "ojalá le entre cáncer a tu hijo". Eso para mí sí que es pasar la barrera del humor.

-El revuelo ha llegado tan alto que el Gobierno ha anunciado que recurrirá a la Fiscalía, ¿está tranquilo?

-Yo tengo mi conciencia muy tranquila y estoy bastante entero en ese aspecto. Si la Fiscalía cree que debe actuar, actuará, no me cabe la menor duda. Pero ya he comentado mil veces que mi intencionalidad con este vídeo no era más que sacar una sonrisa. Jamás desearía la muerte de nadie, jamás (recalca). Como licenciado en Derecho que soy, creo en la Justicia y pienso -y espero- que todo acabe en buen puerto.

-¿Hay líneas rojas que no deben sobrepasarse con los chistes?

-A ver, a mí hay chistes que jamás se me ocurriría contar. Pero eso no significa que no haya gente a la que esos mismos chistes les hagan gracia. El problema es que hoy en día la gente tiene la necesidad de criticar e insultar cuando algo no les gusta. Cuando lo lógico sería hacer como cuando hacemos zapping. ¿Que algo no me gusta? Pues cambio de canal. Pero no. Resulta que en las redes, cuando algo no te gusta, tienes que expresarlo. Y mientras más grande sea el insulto, más satisfecho te quedas. Eso es algo que deberíamos intentar cambiar entre todos.

-¿Cómo le da a un actor vocacional por subir vídeos a las redes?

-Es una plataforma que utilizo para darme a conocer. Hoy en día conseguir una buena oportunidad no es nada fácil. Y menos si no tienes la carita de Brad Pitt o el cuerpecito de Matthew McConaughey. Cosa que, como puede observar, están lejos de mi realidad.

-¿Qué saca de positivo Ignacio de la Puerta de toda esta polémica?

-Pues me viene a la mente esa frase de que "el humor es algo muy serio". Y nunca mejor momento para decirlo que después de todo lo ocurrido. Me quedo con las muestras de apoyo recibidas, que han sido muchísimas, y a las que pretendo contestar, una por una, por mucho tiempo que me lleve.