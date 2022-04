“Hay quienes inflan los precios aprovechando la guerra de Ucrania”

A cualquier hora del día. A Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) se le puede localizar en todo momento por mensaje de whatsapp. Siempre contesta, pese a estar constantemente ocupado. Periodista y activista en la defensa de los derechos de los consumidores, se unió a Facua con 19 años. Desde 2020 es el secretario general de esta asociación. Acaba de presentar su tercer libro, ¿Por qué dejas que te roben?, editado por Aguilar. Esta obra conviene tenerla de cabecera para que no nos tomen el pelo.

–¿Su libro es un manual de cabecera para que no nos tomen por tontos?

–Ni por gente que no sabe defenderse. Hay tres palabras que contestan a la pregunta del título: ¿Por qué dejas que te roben? Y son desconocimiento, indefensión y miedo. Porque los consumidores conocemos nuestros derechos, si nos unimos en organizaciones como Facua para luchar y si no cedemos a presiones y chantajes, nos damos cuenta del poder que tenemos frente a las empresas que cometen abusos.

–Los clientes también podemos ponerles los cuernos a las empresas, ¿no?

–De hecho, yo defino el libro como una guía para enfrentarte a las relaciones tóxicas con empresas que nos maltratan y que nos sedujeron con promesas que nunca cumplen. Si de forma masiva cortásemos esas relaciones y apostásemos por otras en las que haya ética o, como mínimo, se respeten las leyes y las ofertas con las que nos captan como clientes, las cosas cambiarían mucho.

–¿Los servicios de Atención al Cliente están pensados muchas veces para hacer justo lo contrario?

–Sobre todos los de muchas de grandes corporaciones: bancos, energéticas, telefónicas, aseguradoras… Yo los llamo servicios de desatención al cliente. Juegan con la estadística y saben que es muy pequeño el número de clientes que van a darse cuenta de un abuso y batallar hasta que no les quede más remedio que devolverle su dinero. Saben que un alto porcentaje de consumidores no se da cuenta de que ha sido víctima de una práctica ilegal. Y que de los que reclaman, el hecho de que no les contesten o la respuesta sea que no tienen razón, provoca que otro gran porcentaje tire la toalla. La estrategia es cansarnos, hacernos creer que no tenemos nada que hacer. O meternos miedo con cortes de suministros o registros de morosos.

–¿Ha escuchado algo más desternillante que la idea de planchar de madrugada para que la luz nos salga más barata?

–Una vez un teleoperador me preguntó cuál era mi tarifa de móvil. Se la expliqué y me ofertó otra más cara. Le dije que no tenía sentido contratarla para gastar más dinero y me contestó que debía hacerlo porque era la más barata del mercado. No sabía salir del guión que tenía escrito. Cuando me llaman para venderme algo, sé que si les cuestiono que su oferta sea realmente mejor que la que ya tengo, van a intentar alargar la llamada para convencerme. Así que habitualmente les contesto que soy el director general de la compañía para la que trabajan. Siempre me piden disculpas y cuelgan.

–¿Qué compañías enredan más? ¿Las de seguro o las telefónicas?

–Los servicios de telecomunicaciones los usamos durante todo el día y nos facturan todos los meses, con lo que estadísticamente es mucho más posible que suframos un problema de calidad o que nos llegue un cargo indebido. Que las telecos estén casi siempre en el ranking de los tres sectores más denunciados no significa que en las aseguradoras haya menos fraudes. Lo que pasa es que las usamos menos. Uno de mis mejores amigos es beneficiario de un seguro de vida de 100.000 euros que contrató su tío, ya fallecido. Lleva ya un año reclamándole a BBVA Seguros que le pague y le dicen que no, que creen que hay otro beneficiario más aunque no le han aportado ningún documento que lo demuestre. Ha tenido que llevarlos a los tribunales con Facua.

–Una de las entidades que llevó a Facua a los tribunales fue la OCU, “la competencia”. ¿El enemigo siempre está dentro?

–Facua no tiene competencia. No somos un negocio. Somos un movimiento ciudadano. No recibimos dinero de empresas privadas. OCU sí lo hace. Cantidades que se niega a hacer públicas procedentes de grandes empresas. Cada año invita a compañías energéticas y de telecomunicaciones a pujar en una subasta con una oferta y después promociona a la que gana invitando a los consumidores a contratarla. Se lleva una comisión por cada cliente que lo hace. Hace años, denunciamos que cuando introducías “Facua” en Google, aparecía publicidad de OCU. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo dice que este tipo de prácticas son ilegales. Pero encima de aprovecharse de nuestra imagen, nos llevaron a los tribunales por acusarlas de haber cometido una ilegalidad. Obviamente, perdieron.

–¿Lo de la subida de los precios por la guerra de Ucrania es otra tomadura de pelo?

–Los precios vienen subiendo desde mucho antes de la invasión de Ucrania. A comienzos del año pasado alertamos de que las tarifas eléctricas se estaban disparando y la vicepresidenta Teresa Ribera nos acusó de alarmistas. Lo que está pasando con la luz y las gasolinas, que se ha agravado por la situación internacional, lleva muchos meses provocando subidas de precios en multitud de productos y servicios. Si la electricidad y los carburantes tuviesen precios máximos regulados para garantizar que los márgenes de beneficios del sector fueran razonables y no escandalosos, esto no ocurriría. Pero también hay quienes inflan los precios aprovechando la coyuntura. Porque en el imaginario colectivo, está justificado que los precios suban. Lo que no sabemos es cuánto está justificado que suba cada cosa. Y ahí nos la cuelan algunos. Lo que está pasando podría resumirse en una frase: Es el puto neoliberalismo, amigos.

–¿Qué opinión le merece la actitud que tuvo el Consejo de Cofradías de Sevilla con los abonados de la carrera oficial en 2020?

–Poco cristiana.

–¿Con el nuevo reglamento de esta entidad hay riesgo de que, en situación similar, no se devuelva ni un céntimo?

–Ya les gustaría a los que lo han diseñado, pero se tropezarían con la ley. Y con Facua.