"Hay un machismo que defiende que las tías no hacen gracia"

Andrea Compton comenzó a ser youtuber cuando todavía esa palabra no existía. Fue en una aplicación de microvídeos que ya no existe. Por eso tiene claro que la clave' en el mundo de la creación de contenido es adaptarse. Nacida en Madrid en 1991, asegura que no es humorista "de hacer monólogos", pero el medio millon de seguidores que tiene en Youtube no opina lo mismo. Hace unos meses se embarcó en un proyecto analógico, la novela gráfica Esencial, escrita a medias con el autor Javier Ruescas y la ilustradora Lola Rodríguez. Por supuesto, va sobre un reality show relacionado con las redes sociales.

-¿Cómo le explica uno a su abuela que es influencer?

-A mi yaya le encanta lo que hago porque ella se ve en los vídeos, aunque dice que hablo muy rápido y que no entiende nada. Le explico que subo vídeos a Internet y que hay mucha gente que me ve. Que es como una televisión, pero dentro de internet, y que además de eso hablo en la radio. Un libro lo entiende mejor. Cómo lleva toda la vida viéndolo dice. "Ah, vale, vale, aquí has escrito". Le explico que creo contenido para algo parecido a la televisión.

-¿Y a alguien que dice que esto de ser influencer es una tontería?

-Pues el trabajo es parecido al de edición de sonido o edición de vídeos. A esa persona le preguntaría si ve Masterchef. Pues todos los miércoles hay alguien que lo ha grabado, que ha puesto los micros, que se ha dedicado 400.000 horas en un estudio a editar. Eso sí es un trabajo, pues el youtuber igual. El youtuber se pasa la mitad del tiempo editando sus vídeos y haciendo guión, grabándolo y demás. Yo creo que es fácil. Hay gente que lo ignora, que puede pensar que es una tontería, sobre todo con Instagram, ¿no? Hay mucha gente que se dedica sube fotos y piensa "joder, macho, yo subiendo una foto ganaría dinero". Me parece una reflexión muy básica para todo el trabajo que tiene.

-¿Y eso cómo cotiza?

-En Youtube, como en la tele, te meten anuncios y tú cobras de eso, pero no se cobra mucho. YouTube se lleva un porcentaje, luego tú otro. Quien vive de las redes vive de promociones o de eventos. Si se dedica a videojuegos, irá a eventos de videojuegos a jugarlos o comentarlos. Quien se dedique a belleza hará eventos o se grabará vídeos promocionados por tal marca.

-¿Cuándo te diste cuenta de que podías vivir de esto?

-Empecé en Vine, que era una aplicación maravillosa de vídeos de seis segundos de humor. No se cobraba nada porque acababa de empezar, pero cuando pasó año y medio y ya me había metido en Youtube las marcas empezaron a destinar un poco de dinero de publicidad a los youtubers. Sería 2015 cuando empecé a vivir un poquito de esto y ya, al año, completamente. Estudiaba fotografía y hubo un punto que dije "creo que puedo dejar de hacer books a chicas de 16 años para hacer esto".

-¿Y tiene fecha de caducidad lo de ser influencer?

-Tiene fecha de caducidad porque van saliendo cosas nuevas, pero es una cuestión de adaptarse. Yo sigo a muchos youtubers que tienen más de 40 años. De hecho, hay un tío maravilloso que se llama Friki Doctor, que habla de Juego de tronos, análisis, spoilers. Es un tío que tiene su carrera, es cirujano, trabaja en El Hormiguero haciendo guiones y, además, es youtuber y le va genial. Si yo sigo teniendo esa pasión con 50 años, me encantaría seguir dedicándome a esto. Lo que no sé es si seguirá Youtube, pero a lo que esté, intentaré adaptarme.

-¿Cómo lleva eso de tener haters?

-Hay días mejores y días peores. Depende de cómo estés anímicamente. Soy más bien de las que le importa poco porque sé dónde está la vida real y las opiniones que me importan son las de gente de mi alrededor. Opino mucho sobre series y la gente se me tiraba encima porque no me gustó el final de Juego de Tronos. Imagine que a mí eso me afectase. Qué tontería más grande. Si no estás de acuerdo, ¿qué le vamos a hacer?

-¿Conoce casos de compañeros que se hayan visto realmente afectados?

-Hay una chica que se llama Lovelypepa, Alexandra Pereira, que contó que llevaba ocho años siendo acosada en un foro. Que la criticaban día tras día. Criticaban su ropa, su cara, su estilo de vida. ¿Cómo no le va a afectar? Yo encontré una vez en un foro donde criticaban mi cuerpo y mi cara. Que si en las fotos salía de una forma y luego tenía otro aspecto. Lo llego a leer un año antes, que estaba un poco jodida porque estaba con el autoestima mucho más bajo, y lo mismo me destroza.

-Antes de las elecciones hizo un comentario sobre Santiago Abascal que se viralizó. ¿Crees que los youtubers deben implicarse en política?

-Me parece bien la implicación de cualquiera que tenga una ventana para que anime a votar. Decir que es importante leer el programa electoral porque tu vida se va a ver afectada por lo que pase en elecciones.

-¿Hay machismo en tu entorno laboral?

-Muchísimo. Claro, en todas partes. Me dedico al humor y al entretenimiento. Y es más difícil porque hay pocas mujeres haciéndolo. Es muy difícil que los tíos heterosexuales nos vean a las chicas haciendo humor. Hay un machismo que defiende que las tias no hacen gracia. No sé qué tipo de humor creen que hacemos las tías porque, Sin embargo, las tías sí consumimos todo tipo de humor. Parece que los tíos no lo consumen y eso es una mierda, porque todos hacemos gracia. Si te metes en tendencias de YouTube hasta que te salga una chica tendrás que bajar un montón de vídeos.