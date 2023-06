“No hay persona que no le guste leer sino que no ha encontrado su libro”

Mercedes Ron (Buenos Aires, 1993) tiene sangre argentina y española, y una vida que la ha hecho apreciar lo que es buscar la felicidad y saborearla. Le encanta la acción, la ciencia ficción y se confiesa una “romántica empedernida”. A su corta edad, ha vendido millón y medio de ejemplares de su última novela 30 Sunsets para enamorarte, tiene millones de lectores y una película recién estrenada en Prime Video (Culpa Mía). Ama a J. K. Rowling y a su obra maestra Harry Potter –“no se hará nada igual”– y no descarta escribir algún día una distopía, eso sí, con “altas dosis románticas”.

–A su edad, vender tantísimos libros es todo un récord. Sobre todo al público joven al que van dirigidos, que son considerados los eternos no lectores.

–Siempre he estado muy en contra de esa frase. Los jóvenes leen y cada vez más, ya es hora de que la gente lo sepa. Sobre todo estos dos últimos años que ha sido el boom del juvenil. Me encanta saber que, a pesar de todas las distracciones que hay, los jóvenes leen. Precisamente ahora digitalmente los datos llegan más fáciles. La pandemia también ha ayudado muchísimo, se ha notado en ventas. Los jóvenes buscan otra cosa y muchos encuentran ese refugio en los libros.

–¿Cómo se consigue atraer a los adolescentes?

–La literatura romántica tiene mucho que ver, sobre todo en el público femenino, aunque no me gusta encorsetar. Creo que el masculino disfrutaría muchísimo, pero el 95% de las personas que me leen son mujeres y a esa edad es muy importante el romance. Muchas comienzan con mis libros y me encanta porque sé que me van a recordar siempre.

–¿Cómo y por qué empezó a leer?

–Empecé tarde, a los 13, y fue por casualidad con Crepúsculo. Leer se convirtió en mi pasión, devoraba los libros, pero en ese momento no había tanta literatura juvenil. Era plena crisis de 2008 y mi madre no podía costearme los libros. Me los leía en dos días. Así que me fui a la biblioteca y, después de leérmelo todo, pensé: “Si no puedo comprarlos, por qué no escribo mis propias historias”. Siempre he pensado que a la gente que le apasiona leer, le tiene que apasionar escribir. A mí me salió tan natural que no he parado.

–¿Empezaste en las redes en Wattpad?

–No fue mi primera obra. Cuando cuelgo Culpa mía en Wattpad era mi tercer libro, antes de eso tengo una saga de fantasía y romance sin publicar. Con Culpa mía intenté hacerlo pero nadie me publicaba, me presenté a concursos y no ganaba, fue muy frustrante. Incluso pregunté en Google cómo publicar siendo autor nóvel y todo eran respuestas de que era muy difícil y más en España. Después me hablaron de la plataforma. Fui subiendo la novela por capítulos. Al tenerlo terminado y bastante trabajado, creo que fue la clave para que triunfara. En un año tenía tres millones de lecturas, gané premios y me llegó oferta de publicación.

–En 30 Sunsets para enamorarte qué cuentas.

–La pandemia me pilló en Bali y ya no pude volver. Tuve la oportunidad de conocer la isla y a su gente, y quise escribir un libro ambientado allí. Va sobre una chica nativa que se enamora de un turista inglés pero solo tienen 30 días para estar juntos y van a descubrir que tienen algo en común que no sabían.

–¿Le gusta que la cataloguen dentro de la literatura juvenil o ve otro futuro?

–Entiendo que me cataloguen como juvenil pero no me gusta que mis libros vayan hacia una edad. Se pueden leer a cualquier edad y se disfrutan. Mis obras son new adult, tienen algo erótico.

–¿Siente mucha responsabilidad como autora por dirigirse a un público juvenil que está en pleno proceso de formación intelectual, social y sexual?

–A medida que he ido creciendo me he dado más cuenta de eso. Culpa mía lo escribí con 19 años y hay ciertas cosas que las escribiría de otro modo, pero no me arrepiento porque he llegado al corazón de mucha gente. Hay chicas que me dicen que les he salvado la vida y eso me choca y me impacta un montón. Creo que merece la pena y soy feliz de que quieran tanto mis libros como si fuesen sus amigos.

–¿Qué inquietudes le ve a la juventud?

–Intentan escapar de esta vida sin freno que vivimos. Con este libro nuevo de hecho he intentado dar calma. Es tan terrenal, habla de vivir el presente, de buscar la felicidad que nunca llega y para la que no se necesita tanto... Creo que las inquietudes de los jóvenes se pausan con la literatura, les desconecta.

–¿Cree que es posible equilibrar la balanza entre lo visual y la lectura?

–Sí. Lo que es audiovisual entretiene. Cuando leemos somos el protagonista y cuando vemos una película, el espectador.

–¿Cómo ha sido hacer una película de Culpa mía?

–Mis libros son muy audiovisuales, tienen mucha acción aparte de romance, son muy divertidos de ver en pantalla. El proceso ha sido duro. Es difícil entregar tu novela a un grupo de gente tan grande al que no conoces y no sabes cómo van a tratar tu historia, pero he aprendido que hay que confiar, ceder y dejar hacer, y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. No me lo esperaba.

–¿Le gustaría que sus otros libros fueran filmados?

–Me encantaría. Estudié Comunicación Audiovisual y cuando escribo me imagino mis libros en pantalla.

–La mujer, el feminismo y los temas sociales están muy presente en su obra.

–Mis personajes femeninos quiero que sean fuertes, con las ideas claras, pero también realistas. No quiero que sean perfectos, pero que transmitan evolución. Todo lo que voy aprendiendo me gusta transmitirlo.

–¿Por qué se adentra menos en los masculinos?

–Porque la mente masculina es muy difícil (risas), pero lo intento. Mis lectoras se quejan porque los capítulos de ellos son los que más les interesan y son los más cortos, pero es que es muy compleja la mente masculina.

–¿Cuándo suelta la pluma en qué emplea su tiempo?

–Me gusta la playa, viajar (que me nutre para mis historias y me inspiran), la música, pasear, soy fanática de las series (quién no hoy en día), me encanta la cocina...

–¿Faltan ayudas para los autores nóveles?

–Me gustaría que se fomentara en los colegios la lectura por placer. Creo que eso ayudaría a aumentar la pasión por ella a edades mucho más jóvenes. No hay persona que no le guste leer, sino que no ha encontrado su libro.