Lorena Gómez (Lérida, 1986) lleva encima de los escenarios desde que era una niña. La artista alcanzó la popularidad al participar entre los años 2006 y 2007 en el programa de televisión Operación Triunfo, convirtiéndose en la ganadora de esa edición.

Su carrera artística continuó como cantante en solitario, llegando a conseguir dos discos de oro. Lorena Gómez desarrolló parte de su trayectoria profesional en Estados Unidos, donde también trabajó como actriz de telenovelas. Tras varios años de parón musical, el pasado octubre salió al mercado su último disco y tercero de su carrera, Me vuelvo a la vida.

-'Me vuelvo a la vida' es el título de su nuevo álbum. ¿Cuál es su significado?

-Me vuelvo a la vida es un disco un poco de renacer, de resiliencia, de encontrarse una misma, de superar todos los obstáculos que al final la vida te va poniendo en el camino. Es encontrarme a mí misma a nivel musical, volver a la vida, volver a la música después de todo lo que hemos vivido en estos últimos cuatro años.

-¿Es éste su disco más personal? ¿Está inspirado en sus vivencias?

-Sí, por supuesto, para mí es el disco más personal porque los demás son discos de versiones y para mí es el más auténtico, el más mío. Por supuesto, está inspirado en mis vivencias 100%. De hecho, son todas mis historias, lo que he vivido: ser madre, perder a mi madre, amor, desamor, hay de todo tipo, de la industria, de las redes sociales…

-¿Cuál le ha marcado más?

-La huella más profunda fue la muerte de mi madre, es la canción Si yo pudiera verte. Luego, el nacimiento de mi hijo, por supuesto. Y hay una canción que es contra el bullying, para los haters, que es Ojo de halcón.

-Llevaba tres años alejada del panorama musical. ¿Por qué ese parón? ¿Le ha hecho volver con más ganas?

-Sí, precisamente era por eso, porque necesitaba reencontrarme a mí misma, necesitaba conocerme a nivel musical y también, por qué no, a nivel personal. Yo creo que ha sido un parón necesario, sobre todo para saber lo que quiero y lo que no.

"El panorama musical ha cambiado mucho, hay más competencia, pero creo que el cambio es para bien”

-Fue la ganadora de la edición de Operación Triunfo 2006-2007. ¿Su experiencia en la academia fue más positiva o tuvo una parte negativa?

-No. La verdad es que yo lo recuerdo como algo muy bonito, una experiencia muy positiva, muy enriquecedora, donde aprendí muchísimo y, obviamente, me dio la oportunidad de ser quien soy a día de hoy, me dio la plataforma para conocerme.

-¿Qué cree que abre más puertas hoy en día, Operación Triunfo o las redes sociales?

-Uff… No sé qué decirte. Si es de la música, por su supuesto Operación Triunfo porque es un programa sobre ello. Las redes abren puertas en todos los sentidos, en todos los ámbitos.

-¿Cómo afectan las redes sociales a un artista?

-Bueno, depende de cómo te lo tomes. Al principio, si veía algún mensaje negativo me afectaba. Gracias a Dios, no soy una persona que tenga muchos haters, pero tengo personas a mi alrededor que sí. Es depende de cómo te lo tomes. Si lo piensas desde el punto de vista de que la persona que lo escribe está probablemente peor que tú a nivel psicológico y que lo hace desde el odio, desde la rabia, desde la frustración, la envidia… te calmas un poco porque no es ninguna realidad, eso sale de sentirse menor.

-¿Cree que ha cambiado mucho el panorama musical desde sus inicios?

-Sí, ha cambiado básicamente porque hay muchísima más competencia. También ha cambiado mucho el género, el estilo, la edad de consumir música... Ahora, con las redes sociales y los móviles, la gente consume música mucho más temprano y, en general, sí que ha dado un vuelco grande, pero yo creo que para bien porque tenemos más exposición.

-Ha sido actriz de telenovelas en Estados Unidos. ¿Le gustaría trabajar en el mundo de la interpretación en España?

-La verdad es que me encantaría, ¿por qué no? Pero ahora mismo no es el momento porque estoy con mi disco, pero sí me gustaría dar ese paso más adelante si sale algo interesante.

-¿Cuál es la mayor experiencia o aprendizaje que se lleva de su carrera musical?

-Es que me llevo tantísimos aprendizajes... El mejor es el de vivir el presente y no preocuparme por un futuro incierto al final, ni apoyarme en el pasado, es, sobre todo, vivir el momento.