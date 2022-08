"Estamos a merced de Apple, Facebook, Google y Amazon"

Si se escribe el nombre de Ferrán Buriel (Badalona, 1975) en internet aparecen, mayormente, dos asuntos: su curiosa relación con la Generalitat catalana, a la que perdonó 80.000 euros durante el cénit del procès; y el marketing digital, con especial relevancia para el metaverso. Sin embargo, este licenciado en Administración y Dirección de Empresas, no se define como alguien creativo. "La publicidad nunca me llamó la atención, pero entré en una agencia y crearon un departamento digital en el que me metieron". Y hasta hoy.

-¿Usted a qué se dedica?

-Dirijo una agencia de marketing digital. Buscamos a ayudar a las empresas conseguir a vender más. Eso nos obliga a estar al día y entender las novedades.

-¿Es buen momento el marketing?

-Siempre lo ha sido. Hay empresas que dicen que no lo utilizan, pero sí lo hacen. Zara decía que su marketing eran tiendas grandes con el logo que se viera bien. Ahora, la tecnología nos permite hacer pequeñas campañas dirigidas exactamente a los que nos van a comprar. El marketing viene a sumar a sus estrategias de venta. Cualquier compañía pequeña hoy puede ser grande mañana. Todo cambia rápido. Hay mucho por hacer. Nos piden resultados rápidos y hay que convencerles. Esto no es magia y requiere perseverancia y tiempo. Hay que encontrar al cliente y decirle lo que quiere escuchar, no lo que tu quieres decirle.

-Esa detección virtual de los clientes potencial está estrechamente vinculada a la privacidad y los datos en internet, ¿hacia dónde va todo esto?

-Lo podemos intuir, pero realmente no lo sabemos. Sí creo que no habrá cookies y nuestra privacidad será mayor. No obstantes, las grandes siempre tendrán nuestros datos. Dentro de unos años nos llevaremos las manos a la cabeza al ver todo lo que saben de nosotros. Facebook sabe cómo pensamos y Amazon sabe cómo compramos. El camino de privacidad es el correcto, pero a las marcas se lo pondrán difícil para vender. Depende de las cuatro grandes: Apple, Google, Facebook o Meta y Amazon. Estamos a merced de lo que ellas decidan. Tenemos la posibilidad de no utilizarlas, pero es muy difícil. Amazon ha subido sus precios y no creo que muchos se den de baja. Son multinacionales y, aunque nos pusiéramos todos de acuerdo en España, están en todos los países y seguirían dominando. Es una utopía.

-Algo que parece seguro es que nos veremos en el metaverso, ¿qué es?

-El metaverso no es una novedad. Es una evolución de lo que es internet. Es un espacio donde todo va a ser tridimensional. Gracias a dispositivos vamos a tener la sensación de que estamos ahí físicamente. Aunque no deja de ser un internet sofisticado y personalizado. La verdad es que es complicado de explicar a quien no sepa lo que es la realidad virtual o aumentada.

-¿Es para todos o para unos cuantos?

-Se ha creado para todos, pero hay una gran brecha generacional. Es más, entre la generación Z y los millenials ya existe un salto y otro con los boomers, donde estoy yo. Está hecho para todos, pero los jóvenes lo van a utilizar mucho más que nosotros.

-¿Entiende a esos jóvenes de los que habla?

-Llevo 22 años dedicándome a esto y siempre he estado muy atento a lo nuevo. Me interesa mucho el uso que le dan a las herramientas la gente joven. Lo intento, aunque a veces me cueste. Pregunto a los jóvenes cómo utilizan lo nuevo.

-¿Le preocupa que las nuevas generaciones se estén educando en internet?

-Como padre sí. Hay muchas fake news, por ejemplo. Es responsabilidad de los padres y de las plataformas, que deben ser mucho más exigentes con la información falsa. Es un tema educacional y hay que explicarles a los niños que lo que están viendo puede no ser verdad.

-¿Cómo afecta esto a la publicidad?

-Estamos sobreexpuestos, pero podemos segmentar la realidad. Si la publicidad es de mi interés, me gusta. Si me ofrece algo mejor que lo tengo, funciona. La publicidad siempre es molesta, pero ahora dirigimos cada producto a su público para que moleste menos.

-¿Las administraciones están al día o ignoran este avance tecnológico?

-Va por barrios. Hay administraciones que han hecho apuestas muy fuertes y se han vuelto mucho más digitales. Por ejemplo, Navarra ya tiene un departamento en el metaverso. Pero a algunas les gusta mucho el papel. Todas acabarán digitalizadas y haciendo las cosas fáciles.