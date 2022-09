“Hay personas que asocian cada día de la semana con un color”

María José de Córdoba Serrano es profesora del Departamento de Dibujo en la Universidad de Granada y una de las mayores expertas del mundo en sinestesia. Nació en 1961 en Alcalá la Real (Jaén) y tiene la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Es la directora de la Fundación Internacional Artecittà. Su línea investigadora se desarrolla en el campo de la sinestesia desde la década de 1980. Ha dirigido la mayoría de los congresos internacionales de Sinestesia, Arte y Ciencia, únicos en Europa por su carácter multidisciplinar.

–La mayoría de los lectores seguro que no saben lo que es la sinestesia.

–Sinestesia significa unión de sentidos. Es sentir conjuntamente con varios sentidos a la vez. De manera que un solo estímulo sensorial puede activar diferentes experiencias sensoriales unidas, que no mezcladas.

–No es una patología ni una enfermedad.

–No. Es una condición natural, neuronal, que solo alrededor de un diez de la población, según los últimos estudios realizados, tienen algunas personas. Aunque dependiendo del tipo de sinestesia, porque hay de varias intensidades. Las de alto nivel o congénitas las tiene un cuatro por ciento de la población. A medida que se conoce más y se difunde lo que se sabe, va subiendo ese tanto por ciento. No es una condición tan rara, como se pensaba.

–¿Cómo se manifiesta?

–Las personas que tienen sinestesia pueden ver el sonido coloreado. O con forma, olor y textura, por ejemplo. Un sabor puede tener color y texturas o formas. Y letras y palabras, escritas o habladas, pueden llevar unidas un color.

–Entonces… ¿cuántos tipos hay?

–Se conocen alrededor de 80 tipos, según los sondeos realizados por Sean A. Day, que es el presidente de la Asociación Americana de Estudio y difusión de la sinestesia y unos de los investigadores que más ha trabajado en la búsqueda de tipos de sinestesia.

–¿Cuáles son las más frecuentes?

–Las más frecuentes que he encontrado en mis sondeos son: sonido-color, música-color, seguidas de las grafema y fonema-color

–¿Puede haber, por ejemplo, una sinestesia espacio-tiempo?

–Sí. De hecho, hay personas que representan los días de la semana, los meses, o los años, como líneas y espirales, con color y forma. Hay quien asocia, por ejemplo, los días de la semana con un dolor distinto. Además, pueden visualizarse como una línea en dirección de izquierda a derecha o con una longitud determinada. El pasado y el futuro con forma y color o textura.

–¿Qué es la sinestesia emocional?

–Para que se entienda fácilmente, pongo un ejemplo: Mi amiga es naranja porque tiene una personalidad alegre, abierta y comunicativa. O, hablando de sinestesias psicosociales: tengo un día marrón o negro. Se cree que la mayoría de las sinestesias tiene una base emocional, aunque yo no estoy tan segura y habría que hacer más estudios e investigar más al respecto.

–¿Usted es una persona sinestésica?

–Sí

–¿En qué cambia su vida?

–Percibo las cosas de manera más intensa. Aunque, en realidad, como siempre he percibido así, no cambia nada en mi vida. Si acaso, me ayuda o beneficia en cosas prácticas. Por ejemplo, la uso como regla mnemotécnica para recordar números de teléfono. O me facilita poder tocar la guitarra sin saber música.

–Usted lleva muchos años organizando un congreso dedicado a este tema. ¿Se presentan muchas novedades en ellos?

–Son congreso Internacionales bianuales. Y sí, hay novedades, nuevos descubrimientos que se comparten. Incluso se refutan algunas creencias y estudios anteriores; por ejemplo, que sólo un dos de la población posee esta condición. Ya va subiendo ese tanto por ciento dependiendo del tipo. En octubre celebramos el VII Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte, con sus actividades paralelas.

–Por lo visto la Universidad de Granada es una de las que más investiga este tema.

–Sí. Yo, en concreto, que soy profesora allí, sondeo a posibles sinestésicos. En Ciencias de la Educación lo hice desde 2006 hasta 2012. En Bellas Artes desde 2008 hasta la fecha. También Imparto una asignatura en el máster oficial de Dibujo que se llama Metodologías de investigación en Bellas Artes y Sinestesia. No conozco, en toda España universidad alguna que ofrezca esta materia. Podemos estar orgullosos de ser pioneros en eso.

–¿Cuál es el caso más curioso de sinestesia que han estudiado?

–Las personas-garbanzo y personas-almendra. O el color verde-hambre. Hay personas a las que el color verde les provoca una sensación de hambre.

–¿Qué novedad presentarán este año en el congreso?

–Este año el tema central estará relacionado con el reto físico-digital que hemos sufrido por la pandemia. ¿Cómo se han visto afectados los estudios de sinestesia por esta transformación? ¿Cómo han experimentado los sinestésicos esta situación? ¿Cómo han cambiado los artistas y músicos, los eventos de exhibición digital-física la implicación sinestésica del público? Hay muchas preguntas que responder.

–¿Qué destacarías del congreso?

–Tendremos la intervención especial de Belen Higueras, directora creativa de la plataforma Quantum Babylon, con cuadriplejia, que nos hablará de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a las discapacidades físicas. Abrirá el congreso, Reynaldo Fernández Manzano, que nos hablará del primer concurso de Cante Jondo 1922 como aglutinador de las Artes, donde de alguna manera está implícito el concepto de la sinestesia.