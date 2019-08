Abascal se alinea con Salvini contra las ONG que rescatan inmigrantes

El presidente de Vox, Santiago Abascal, propuso ayer "multar e ilegalizar a las ONG que colaboren con las mafias" en alusión a la decisión de Italia de sancionar con hasta un millón de euros a los barcos de las organizaciones sociales que entren en aguas italianas tras rescatar inmigrantes en el Mediterráneo.

"Éste es el único camino. Reforzar las fronteras, multar e ilegalizar las oenegés que colaboren con las mafias, y repatriar inmediatamente a los ilegales", aseguró Abascal en su cuenta de Twitter. El líder de Vox destacó la información en la que el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, celebra la aprobación en el Parlamento de su controvertido decreto sobre seguridad e inmigración con multas a las ONG que salvan vidas en el mar.

El ministro del Interior italiano acusa al 'Open Arms' de buscar sólo la "provocación política"

De hecho, Salvini acusó ayer a la ONG española Open Arms de usar los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo como "provocación política" y amenazó con requisar su barco si accede a un puerto italiano. "El Open Arms lleva seis días en el Mediterráneo y ahora amenaza con entrar en Italia. Le habría dado tiempo a alcanzar España, el país de esta ONG, que ha dado bandera a su nave y donde algunos alcaldes están dispuestos a la acogida", dijo el líder ultraderechista.

Se refería a la situación del buque Open Arms, que desde la semana pasada espera frente a la isla italiana de Lampedusa a que se le asigne un puerto seguro para poner a salvo a 121 inmigrantes rescatados en el mar en dos operaciones distintas.

"Quizá estos señores sólo quieren hacer una provocación política: evidentemente la vida de las personas a bordo no es su verdadera prioridad, sino que quieren a toda costa trasferir a los clandestinos en nuestro país", afirmó. Salvini reafirmó su decisión de mantener cerrados los puertos italianos a las naves de las ONG, a las que acusa de favorecer la inmigración irregular.

Y avanzó su determinación a requisar la embarcación si la ONG quebranta esta medida, tal y como establece un decreto aprobado el pasado lunes y que, además, establece multas de hasta un millón de euros para los barcos que entren sin permiso en aguas italianas.

El Open Arms lamentó ayer su situación de espera en el mar por sexto día consecutiva y reprochó que esta Europa "inhumana sigue de vacaciones". Los países europeos y seguros más cercanos a los que trasladar a estas personas son Malta e Italia, si bien éstos mantienen sus puertos cerrados a las naves de las ONG y para permitir su atraque suelen exigir primero un acuerdo para reubicar a los inmigrantes en otros países del continente.

El presidente de la ONG, Óscar Camps, pidió por carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que facilite la activación del mecanismo de reparto europeo que puede permitir el desembarco en Italia o Malta de los 121 inmigrantes rescatados.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, dijo que España no ha pedido de manera formal a la Comisión Europea que coordine una solución para así agilizar el desembarco del buque. "No, no tenemos que hacerlo", señaló Calvo al ser preguntada por si España ha realizado esa solicitud, que permitiría activar el mecanismo para negociar una distribución posterior del más del centenar de migrantes entre los estados miembro. El pasado lunes, la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, aseguró que no se había hecho ninguna petición oficial.