Ayuso sólo cerrará Madrid durante los puentes de noviembre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la región sólo los días correspondientes al Puente de Todos los Santos y al de La Almudena. "Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles, porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha trasladado en un acto en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido "flexibilidad normativa".

Ayuso ha indicado que esta mañana ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero sólo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente. "Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos", ha afirmado. De esta manera, según la presidenta colaborarán con otras regiones porque se tienen que apoyar entre ellas.

Al respecto, ha asegurado que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden se puedan flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas, porque "la pandemia" va a estar un tiempo activa y en ocasiones hará falta "cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo".

Este pasado miércoles, la presidenta regional solicitó por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poder cerrar la Comunidad de Madrid por días en lugar de los siete a los que obliga el real decreto del estado de alarma.

En cualquier caso, Díaz Ayuso recomienda a los ciudadanos que "salgan lo justo". "Se recomienda, y es lo suyo, que la gente esté lo menos posible en lugares muy frecuentados, que salga lo justo, y que evite realmente lo preocupante, que son las reuniones privadas, las fiestas y los entornos universitarios".