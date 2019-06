Casado avisa a Sánchez de que no puede "comprar" un Gobierno "vendiendo Navarra"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a evitar que los "herederos" de ETA puedan decidir la "gobernabilidad" de Navarra.

Casado se ha reunido este viernes por la mañana en el Parlamento Foral con el presidente y candidato de la plataforma Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) al Gobierno foral, y al término de la reunión ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que Sánchez aún "está a tiempo".

"Por conseguir un Gobierno autonómico no puede vender Navarra" a quienes quieren su "anexión" al País Vasco, ha dicho, y con este objetivo ha asegurado que aún se puede "pasar página" de lo ocurrido este miércoles en el Parlamento foral, cuando, con el apoyo del PSN, fue elegido presidente el candidato de Geroa Bai, Unai Hualde.

Y es que para Navarra Suma, ha dicho su candidato, Javier Esparza, esta elección, unida al hecho de que EH Bildu lograra un puesto en la Mesa aunque no contó con los votos del PSN, indica que hay "un pacto" entre socialistas y abertzales que se puede repetir para el futuro Gobierno foral, que aspira a liderar la secretaria general del PSN, María Chivite.

El líder de los populares se ha mostrado "convencido de que Pedro Sánchez siente la misma vergüenza cuando visita Pamplona y ve una celda instalada en una calle" y ha criticado "cuando el alcalde de EH Bildu decía que los presos eran los que sufrían, los presos que estaban en la cárcel por haber asesinado".

Pablo Casado ha criticado que "se está instalando una cierta equidistancia falsa entre otros partidos y Bildu". "A nosotros no nos gusta Podemos, pero no han sido herederos de formaciones criminales en cuanto a su brazo político, y hay algunos a los que puede que no les guste Vox, pero a lo mejor olvidan que en Vox está Ortega Lara, no está Josu Ternera", ha apostillado.

Casado ha subrayado que Bildu "no es un partido homologable para que partidos de ámbito nacional, que tienen que defender la Constitución y el Estado de Derecho, puedan pactar con ellos, sobre todo cuando tienen otras alternativas".

Así, ha valorado que Javier Esparza propusiera al PSOE "explorar acuerdos con Pedro Sánchez para la gobernabilidad en España", pero ha criticado que ahora los socialistas "han decidido voluntariamente una suma que es distinta no solo en Navarra, sino en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Badalona y me temo que lo van a decidir también a nivel nacional".

Europa no lo entendería

El líder del PP ha resaltado que en Europa no "van a entender" que un país que ha sufrido el terrorismo vaya a pactar con una formación política que es "heredera de esos terribles años". "Por tanto, está a tiempo de no vender Navarra", ha abundado. También ha dicho estar convencido de que el jefe del Ejecutivo en funciones "no puede explicar a PSOE que el proyecto anexionista del País Vasco sobre Navarra puede tener cuatro años en esta legislatura de avances". "PIDO A SÁNCHEZ SINCERIDAD"

Casado ha precisado que "lo que no vamos a aceptar es que encima pretendan establecer un relato mediático haciéndonos responsables a los constitucionalistas" y ha subrayado que "no se puede pedir la abstención, en este caso de Navarra Suma, cuando al mismo tiempo se está pactando la Mesa del Parlamento de Navarra con Bildu".

"No se puede pretender que un partido constitucionalista se abstenga para facilitar un Gobierno cuando estás pactando con los independentistas en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en Navarra", ha afirmado.

Por eso, Casado ha pedido "sinceridad" a Pedro Sánchez si quiere "revalidar los acuerdos que tuvo en la moción de censura, los que intentó en los presupuestos" y "los que ha hecho en los ayuntamientos y autonomías". Según ha dicho, debe decirlo y no "engañar" a la opinión pública ni hacerle "perder el tiempo. CASADO Y ESPARZA RESPONDEN A CELÁA

Tanto Casado como Esparza han criticado las declaraciones de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, quien dijo que todos los escaños del Congreso son legales y legítimos. El presidente de UPN ha afirmado que los escaños de Bildu no son iguales a los del resto porque están "manchados de sangre" y ha añadido que pactar con Bildu es una "raya" que nunca había traspasado un presidente del Gobierno".

De la misma manera, el líder del PP ha indicado que, a diferencia de lo que dice la portavoz del Gobierno, sus escaños no son iguales.