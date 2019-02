Colau reúne a 400 alcaldes catalanes para reclamar "diálogo" a Sánchez y una solución política para Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apueste por el "diálogo" a fin de encontrar "una solución política" para Cataluña, ha exigido la libertad de los presos independentistas y ha advertido de que rechazar el diálogo lleva a "la involución".

Colau ha hecho esta afirmación en un acto en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona en el que estaba acompañada de unos 400 alcaldes catalanes y que tenía como finalidad expresar su rechazo al juicio a líderes independentistas que se iniciará el martes y para pedir que se respeten los derechos y libertades fundamentales.

"Una voluntad de venganza, que no de justicia"

Los alcaldes, convocados por la Asociación Catalana de Municipios (ACM), han leído un manifiesto en el que critican con dureza el proceso judicial contra líderes independentistas, ya que consideran que responde más a "una voluntad de venganza, que no de justicia" y piden su "libertad inmediata".

Colau, ha denunciado en su intervención que haya políticos catalanes que "están injustamente encarcelados o en el exilio", así como también "la violencia sufrida por ciudadanos el 1 octubre de 2017 ordenada por el gobierno del PP contra la población civil".

Colau ha puntualizado que los 400 alcaldes que estaban presentes en el acto demuestran que hay una representación "transversal por lo que respecta a la diversidad territorial y los posicionamientos políticos". "Somos diversos, como lo es este país, y asumimos reivindicaciones que van más allá de partidos, como el respeto a los derechos humanos y pedir un juicio justo", ha añadido la alcaldesa de Barcelona, que ha invitado "a seguir trabajando todos juntos, para consolidar y ampliar esta diversidad".

Según Ada Colau, "la política tiene que utilizar siempre la vía del pacto y el diálogo" y cuando se emplean en su lugar los tribunales "es el fracaso de la política".

"Una salida política negociada" para Cataluña

En este punto, la alcaldesa de Barcelona, ha reclamado "una salida política negociada" para Cataluña y ha querido transmitir explícitamente un mensaje al presidente del Gobierno. Sánchez, ha dicho, debería tomar ejemplo de los alcaldes catalanes, "porque estamos aquí reunidos gente con ideas muy distintas, y éste es el camino, el diálogo entre aquellos que piensan distinto".

Por el contrario, ha subrayado, "aquellos que se manifiestan contra el diálogo marcan el camino de la involución" democrática y de derechos fundamentales, y ha pedido a Sánchez que tenga presente que "somos más los que queremos diálogo" que los que lo niegan.

"Libertad inmediata" de los encarcelados

Sobre el proceso judicial contra los líderes independentistas, Colau ha advertido que "un juicio justo es incompatible con permitir a la extrema derecha difundir su discurso del odio" y ha reivindicado "su libertad inmediata".

Al finalizar el acto, en el que había fundamentalmente alcaldes del PDeCAT, ERC, los comunes y la CUP, Colau ha puntualizado que no era "un acto independentista" sino en defensa de los derechos y libertades fundamentales, aunque instantes después la mayoría de asistentes han coreado la consigna de "independencia".

"Esto no se frena con cárceles y exilio"

El presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), David Saldoni, ha afirmado que "la gente quiere democracia, una justicia imparcial y que no haya presos políticos", y ha advertido que "las detenciones e intimidaciones no pararán lo que la gente siente y piensa, esto no se frena con cárceles y exilio". Según David Saldoni, los alcaldes que protagonizaban este acto "quieren ser la antítesis de la manifestación que estamos viendo a 600 kilómetros de aquí".

Laura Masvidal, esposa del ex consejero Joaquim Forn, ha indicado, por su parte, que ella ha estudiado Derecho y cuando oye que se pide "un juicio justo" se le pone "la piel de gallina, porque si un juicio no es justo ya no es un juicio, es otra cosa".