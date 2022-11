La Complutense excluye a Pablo Iglesias del proceso para una plaza de profesor de Ciencias Políticas

El ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha revelado este lunes que ha sido excluido, junto al resto de candidatos, del proceso de selección para una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Una situación que califica de "extraña" y del "todo infrecuente".

A través de un hilo en Twitter, Iglesias ha publicado la resolución del tribunal encargado de gestionar el proceso, que recoge que en su caso y otros tres aspirantes no se acredita experiencia profesional en la materia relacionada con el perfil de la plaza. Concretamente, la convocatoria desgranaba que el perfil profesional planteaba experiencia en asesoría política y la plaza se ceñía al área de conocimiento Ciencia Política y de la Administración.

El pasado mes de Julio solicité una plaza de profesor asociado de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Abro hilo 👇🏻 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 7, 2022

Según este documento, dos aspirantes se les aparta por no justificar el pago de las tasas y el resto, como expone Iglesias por no poder acreditar el ejercicio de la actividad profesional en la materia, o bien no acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional relacionada con el perfil de la plaza.

"No es frecuente que se excluya a todos los candidatos que optan a una plaza de estas características. Pueden revisar las plazas convocadas en el mismo área de conocimiento en la web de la UCM. Verán que los mismos candidatos no fueron excluidos en otras ocasiones. Basta poner en Google el nombre de los candidatos para comprobar que varios somos profesionales de la Ciencia Política con experiencia profesional y docente acreditada. Es muy extraña la exclusión", ha desgranado.

Echenique pide explicaciones

Por su parte y tras conocer que Iglesias ha no ha sido admitido en este concurso, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha lanzado en Twitter que espera que la Complutense, universidad financiada con dinero público de todos los madrileños, disponga de una "explicación nítida" para esta "extraña decisión". "Porque el olor a 'aviso a navegantes' que tiene el asunto se percibe hasta con la mascarilla puesta", ha sentenciado.

A principios de octubre trascendió que Iglesias no había logrado la plaza de profesor asociado en Periodismo en la Complutense, plaza que recayó en la periodista y presentadora Sandra Daviú.

Para puntuar a los candidatos, la comisión de selección del proceso incluía una serie de criterios como experiencia profesional (el apartado que más contaba), experiencia docente y otros méritos. El ex vicepresidente y líder de Podemos se quedó en una calificación de cuatro mientras que la aspirante que se ha alzado con la plaza es la periodista y presentadora Sandra Daviú, quien ha cosechado 7,4 puntos durante el proceso. De esta forma, quedó en quinto lugar de siete candidatos.