Consuelo Ordóñez: "Lo importante es que etarras cumplan la condena, no dónde"

Consuelo Ordóñez ha señalado este jueves que "está muy tranquila" por el traslado de Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los asesinos de su hermano Gregorio, a una cárcel vasca y ha asegurado que "lo importante no es dónde cumplen las penas" los etarras sino "que las cumplan".

La hermana del presidente del PP de Gipuzkoa Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, ha incidido en la "indecencia" que supone que más de la mitad de las víctimas "no han tenido justicia", lo que a su juicio constituye el verdadero problema.

Ordóñez ha hecho estas reflexiones en redes sociales a raíz de la decisión de Instituciones Penitenciarias conocida el pasado miércoles de trasladar a prisiones de Euskadi a los exdirigentes de ETA Francisco Javier García Gaztelu, condenado por una decena de asesinatos, y Henri Parot.

"Nunca he criticado los acercamientos, no lo hice con Zapatero, no lo hice con Rajoy, no lo voy a hacer ahora con este Gobierno", asegura Ordóñez, que recuerda que "tampoco nunca" ha criticado las políticas penitenciarias "de los diferentes gobiernos".

Recuerda que vivió en 2008 el acercamiento a la cárcel alavesa de Zaballa de otro de los asesinos de su hermano, Valentín Lasarte, que fue excarcelado en 2015 por cumplimiento de condena, "con solo 19 años en prisión por diez asesinatos".

"Estoy muy tranquila (por el acercamiento de Txapote) porque lo importante no es dónde cumplan sus condenas sino que las cumplan, y ésto no depende, afortunadamente, ni del Gobierno central ni del Gobierno Vasco, depende de los jueces de la Audiencia Nacional que los condenaron. Solo ellos son los competentes", remarca.

Serán los jueces de la Audiencia Nacional "quienes ordenen las excarcelaciones por cumplimiento de sus condenas, cuando hayan liquidado las mismas con arreglo a derecho", señala Ordóñez, que considera una "vergüenza" que España "se haya regido por un Código Penal (franquista) con tarifa plana para matar hasta 1995", un hecho del que responsabiliza a los "políticos".

"Volvemos otra vez a la crispación, a polémicas políticas interesadas y partidistas. Hago una cosa cuando gobierno pero cuando estoy en la oposición crítico eso mismo que hacía gobernando", agrega Ordóñez tras afirmar que hasta julio de 2018 la política penitenciaria "nunca había estado en el debate político".

Considera que "no se pone el foco en lo verdaderamente grave e indecente" que es, a su juicio, que "más de la mitad de las víctimas del terrorismo no han tenido justicia, nunca nadie pagó por asesinarles o por atentar contra ellos".

Reconoce que su familia "ha corrido mejor suerte" porque se ha "satisfecho" su "justo derecho a la justicia, si no completamente al menos en parte, ya que tres autores materiales han sido juzgados y condenados: Lasarte, Txapote y Carasatorre".

"Ojalá todas esas víctimas que no habéis tenido justicia pudierais leer esta noticia como la estoy leyendo yo", concluye.