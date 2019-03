Duran Lleida dice que Mas rechazó un pacto con Rajoy

El antiguo líder de Unió Josep Antoni Duran Lleida asegura que "Artur Mas rechazó que Cataluña votase una oferta de Mariano Rajoy" unos meses antes de la consulta soberanista del 9-N. En una entrevista El Periódico, Duran explica que Rajoy se avino a estudiar un acuerdo político que pudiese ser votado por los catalanes si CiU se comprometía a apoyarlo y a defenderlo en Cataluña.

Según Duran, él mismo habló con Rajoy de "una posible propuesta política que se pudiera someter a votación". "Rajoy, con todo el sentido del mundo -continúa Duran-, preguntó si esa propuesta la defenderíamos nosotros luego. Le dije que por supuesto y que lo hablaría con Mas (entonces presidente de la Generalitat)", quien dijo "que no, por lo que pudieran votar los independentistas".

Duran da la razón a Rajoy cuando éste se enfadó por dos cuestiones: la primera, porque Mas no quiso apoyar lo que se pudiera acordar y, la segunda, porque se enteró por la prensa de la doble pregunta que iba a hacerse el 9 de noviembre.

"Es, en ese momento, cuando Rajoy dice ¡basta!", subraya Duran, quien asegura que aquel sí fue un intento real de llegar a una salida para evitar el choque de trenes y consideró que el fracaso no fue, "ni mucho menos, responsabilidad exclusiva de Rajoy", pese a que critica que el ex presidente del Gobierno no intentara reiniciar el diálogo después.

Éste es uno de los episodios que se relata en El riesgo de la verdad, las memorias del ex líder de Unió, donde también culpa al ex presidente catalán de hacerse independentista por "falta de aptitud política" al dejarse llevar por "asesores mediocres cuyos análisis han conducido a esta situación".

El mismo entorno al que acusa de haber "inventado" el concepto de derecho a decidir y equipararlo al derecho de autodeterminación, que considera que "está reservado para unas realidades que nada tienen que ver con Cataluña".

Duran también apunta que cuando Mas, al que acusa de haber "entregado el país a la CUP", fue a La Moncloa con la propuesta de pacto fiscal en 2012, "fue con la voluntad de que le cerraran la puerta y no hizo nada para que no se la cerrasen". El ex líder de Unió dice que Carles Puigdemont siempre ha sido una persona "alocada" y acusa a Jordi Pujol de aprovechar sus años de Gobierno para preparar a los catalanes para que pudieran "ir asumiendo el credo soberanista", a la vez que asegura que, "en el fondo", Pujol siempre ha sido independentista.