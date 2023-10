Feijóo asegura que la aministía será el “punto final” de Sánchez si es investido

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consideró este domingo que si Pedro Sánchez consigue formar Gobierno, lo hará como un presidente “dimitido” desde el primer día y “no podrá ejercer como tal”.

En el transcurso de un acto público desde la ciudad de Toledo, aseveró que, por mucho que pueda revalidar su Presidencia, a Pedro Sánchez “le juzgará la historia”, porque si para el independentismo la amnistía es “el punto de partida” de las negociaciones de la investidura, ese mismo punto será “el punto final” del presidente.

Un presidente que “le da la mano a Bildu y la espalda a la decencia”, con un Consejo de Ministros “condescendiente con los actos terroristas en Oriente Medio”.

Añadió que Pedro Sánchez sería presidente de un partido que ha optado por “el silencio” en el debate en torno a la amnistía en el Senado esta semana, donde los socialistas no acudieron porque “no tienen nada que decir”.Y no podría ser presidente porque de partida “incumple su principal deber, que es velar por la igualdad de todos los españoles”. Ostentaría la Presidencia “desde la deshonra” y no la ejercerá “con la honra que exige ser presidente de España”.

Recordó la noche electoral, en la que el PSOE “intentó ocultar que había perdido las elecciones”, mientras que el PP “ganó tres millones de votos”. “Intentaron negarnos que habíamos ganado las elecciones, intentaron menospreciar al primer partido de España”, lamentó.