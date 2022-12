Felipe González critica la reforma del delito de sedición y pide corregir la ley del ‘solo sí es sí’

El ex presidente del Gobierno Felipe González rechazó que se tipifique como desórdenes públicos lo que ocurrió en Cataluña en 2017: “Si han pretendido tipificar lo que ocurrió en Cataluña, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna normativa europea”, dijo en una entrevista en Antena 3.

González añadió que, si uno repasa todos los ordenamientos jurídicos, “desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril”. “No es lo mismo que las autoridades lleven al Parlamento leyes de desconexión”, enfatizó.

Preguntado por el clima en Cataluña, respondió que “hay menos tensión que en 2017”, pero no se puede saber si el problema está “más cerca o más lejos de resolverse”. Eso sí, estimó que, “pese a la verbalización de los independentistas en Cataluña”, hoy “están mucho más lejos de sus objetivos que en 2017”.

Sobre el bloqueo del Poder Judicial, González pidió a los actores fundamentales que “respeten y hagan respetar” la Constitución. Destacó que “la falta de respeto” que supone tener cuatro años bloqueado el Poder Judicial “no se puede justificar por una reforma de la sedición”.

Ley del 'solo sí es sí'

Por otra parte, el ex presidente se mostró muy crítico con la ley del solo sí es sí: “Puede haber jueces machistas, y también primeros ministros machistas, es una generalización bastante inútil; lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley”, explicó.

“Cuando uno se equivoca, tiene que corregirlo y no pedir que le corrijan lo que uno hace mal”, añadió sobre una norma “mal hecha” porque “la cadena de decisiones a partir de la propia ley no es defecto de jueces machistas, es de fabricación; tenían que haber rectificado inmediatamente”.

En este marco, aprovechó para criticar los populismos, “sin dirigirse a nadie”. “El populismo es dar respuestas simples a problemas complejos; como los problemas complejos no dejan de ser complejos, hay que buscar un culpable”, apuntó.

González rechazó que estemos ante una sociedad polarizada, si bien cree que “por primera vez” ha visto que la polarización “baja de la política a la sociedad”. Pero al alejarse de los “centros de polarización”, como en sus palabras es Madrid, “la gente lo que quiere es que se pongan de acuerdo”.

Preguntado por la ausencia del ex vicepresidente Alfonso Guerra en el acto del PSOE en Sevilla para conmemorar la victoria socialista, dijo que lamentó “más ausencias”, como las de presidentes del Parlamento andaluz o la Junta de Andalucía, entre otros. “No me parecía razonable que no se invitara a gente que ha construido este país”, apuntó.

El PP pide a Sánchez que “aprenda” del sentido de Estado de González

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, instó a Pedro Sánchez a que “aprenda un poco” del “sentido de Estado” de González y consideró “urgente que los verdaderos socialistas salgan del armario”. “A Sánchez tienen que sacarle los colores sus mayores”, añadió, y lamentó que el PSOE sufre “una crisis de identidad terrible”: “No es el PSOE, es el partido de Sánchez; se ha olvidado de su pasado y de su razón de ser en su ansia por mantenerse en el poder”.