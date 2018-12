La Generalitat minimiza el aviso terrorista lanzado por EEUU en Barcelona

El consejero de Interior, Miquel Buch, ha quitado hierro a la amenaza terrorista y ha dicho que "es una más de las que tenemos; estamos trabajando con intensidad, como siempre". El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que extremen la precaución en las Ramblas de Barcelona por el riesgo de que se perpetre un ataque terrorista "con poco o ningún aviso" durante las fechas navideñas.

La diplomacia estadounidense publicó ese aviso en la cuenta de Twitter de la Oficina Consular, que coordina la ayuda a los estadounidenses que viven en el exterior. "Extremen la precaución en áreas con movimiento de vehículos, incluidos autobuses, en la zona de las Ramblas de Barcelona durante Navidad y Año Nuevo. Los terroristas pueden atacar con poco o ningún aviso, teniendo como objetivos lugares turísticos, centros transporte y otras áreas públicas", tuiteó la Oficina Consular.

Además, el consulado de Estados Unidos en Barcelona repitió ese mensaje en su página web y pidió a los estadounidenses que eviten la zona de las Ramblas, desde la plaza de Catalunya hasta la plaza del Portal de la Pau, así como que ejerzan una "vigilancia adicional" durante las festividades de Navidad. El consulado también recuerda a los estadounidenses que, en España, el número de teléfono para emergencias es el 112 y les pide que estén atentos a los avisos que pueda dar la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

En declaraciones a RAC1, Buch ha indicado que ésta "es una amenaza más de las que se tienen. El terrorismo está globalizado y todos tenemos que extremar la seguridad. Nosotros damos importancia a todas las amenazas". Es por ello, a su juicio, por lo que "los Mossos, la Guardia Urbana y los otros cuerpos estamos trabajando, como siempre", y ha añadido que "seguramente, este caso es un poco diferente por el tuit del consulado americano. Se ha hablado más pero nosotros amenazas, recibimos. Todas se investigan y se trabajan con intensidad. Ésta es una más"

"En caso de que la amenaza fuera efectiva, se trata de poder pararla antes. Por eso no puedo dar más detalles. Es evidente que ante cualquier amenaza, se intensifica el Plan Operativo Antiterrorista", ha apuntado Buch, que ha señalado que no cree que "aumentemos el alerta del nivel 4 al 5. Ahora ya es bastante alta". En opinión del consejero de Interior, "cometeríamos un error si permitimos vivir con miedo. Tenemos que poder vivir en absoluta libertad y normalidad. Si no, les daríamos la victoria".

Asimismo, Buch ha recalcado que "desde septiembre de este año, han mejorado los mecanismos de coordinación antiterrorista puesto que entramos a formar parte del Citco. Tenemos mucha más información y mucha más influencia".

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha dicho a Catalunya Ràdio que "estamos en alerta 4 sobre 5 y cualquier amenaza se evalúa y se estudia".

Los Mossos d'Esquadra recibieron la alerta por vía doble, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y directamente a la comisaría general de Información a través de otros servicios de inteligencia, e iniciaron las comprobaciones.

Pese a todo, la policía catalana trasladó la alerta a la Guardia Urbana de Barcelona, concretando que la amenaza hacía referencia a un individuo que tendría la intención de intentar cometer una acción terrorista mañana, día de Navidad, mediante el atropello masivo de personas al volante de un autobús o autocar.

El domingo, la policía de Barcelona envió una información interna a todos sus agentes pidiendo extremar las medidas de seguridad personal, reforzar las medidas de control y seguridad de las comisarías y mantener una actitud de vigilancia permanente, especialmente en los lugares de gran concentración de personas como la Rambla, la plaza Catalunya y el entorno de la Sagrada Família.

De hecho, a partir de este lunes será visible ya un refuerzo de la presencia policial en estas zonas, y se ha pedido prestar "especial atención" a los conductores de vehículos de grandes dimensiones; así como realizar controles de autocares, autobuses y minibuses, públicos y privados, que transiten por las zonas más concurridas de la ciudad.

El 17 de agosto de 2017 una célula yihadista atropelló a peatones en La Rambla de Barcelona y pocas horas después arrolló a varias personas en la localidad costera de Cambrils, acciones que se saldaron con 16 muertos y más de un centenar de heridos.