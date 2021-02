Iglesias salva los muebles

El doble batacazo electoral que sufrió Unidas Podemos en las vascas y gallegas del pasado verano acechaba a Pablo Iglesias. Perder la mitad de sus diputados en el Parlamento vasco y quedarse fuera del gallego era un marchamo que no aventuraba nada bueno en estas elecciones en Cataluña, pero no hubo debacle y los comunes mantienen sus ocho escaños en la Cámara catalana.

Había encajado en julio un fracaso sin precedentes con dos candidatos inequívocamente pablistas, como la vasca Miren Gorrotxategi y el gallego Antón Gómez Reino, hasta ahora diputado en el Congreso y muy próximo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uno de los grandes activos de la campaña gallega.

Iglesias ha dado muestras de cierto nervisosismo ante la cita de este domingo ante las urnas y sus guiños hacia los sectores índependentistas han sido una constante que se le salió de madre con su extemporánea comparación de los exiliados del franquismo con el ese president que violó la ley a la fuga de un Estado de derecho cuya calidad democrática también ha cuestionado el vicepresidente del Gobierno. Unos planteamientos que provocó malestar no y hasta en la propia formación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Albiach: "Cataluña no soporta más el desastre de Junts y ERC, el ‘Govern’ de izquierdas es posible”

Sin embargo, la candidatura que encabeza Jéssica Albiach ha mantenido el tipo. Conserva los ocho escaños que tenía En Comú Podem en el Parlament, aunque se ha dejado unos 146.000 votos en el camino. Unidas Podemos no ha logrado aumentar sus resultados, objetivo al que aspiraban, y ha visto como la irrupción de Vox le ha superado en representación en Cataluña. La presencia de la formación morada en el Gobierno de la nación no ha supuesto una mejora electoral para los comunes, al contrario del PSC que ha conseguido rentabilizar la candidatura del ex ministro Salvador Illa.

Jéssica Albiach había llamado este domingo a votar por el “diálogo”, por una “salida social a la crisis” y para “frenar a la extrema derecha”. No lo ha logrado: Vox ha irrumpido en el Parlament como cuarta fuerza con 11 escaños, tres más que los comunes

La candidata morada anunció anoche que llamará este lunes a Illa y al candidato de ERC, Pere Aragonès, para emplazarlos a negociar. “El Govern de izquierdas es posible. Es más, diría que es imparable”, ha defendido.

