Margarita Robles: "Putin está siendo derrotado, pero todo es posible"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes en Sevilla, durante un Foro Joly, que "Putin está siendo derrotado, pero con él cualquier escenario es posible". Incluso, el de la amenaza nuclear, que ha sido esgrimida por el líder ruso, Vladimir Putin, en las últimas horas, después de que las fuerzas ucranias hayan recuperado todo el área de Jarkov, al noreste del país. Del mismo modo, la titular de Defensa ha explicado que, en estos momentos, no se puede pensar ni en un alto el fuego ni en la paz ni en un cese parcial del ruido de las armas, por ese mismo motivo: porque el autócrata ruso se encuentra en una posición muy poco ventajosa. "El número de muertos rusos es muy, muy, muy elevado", ha enfatizado la ministra.

"No puedo decir que vaya a haber una agresión nuclear, pero con personajes así no se puede descartar nada", ha apostillado. Ha explicado que el círculo de poder que rodea a Putin es "muy pequeño, quizás algún militar, algún oligarca, pero muy pequeño y entre ellos no hay ninguna contestación". Lo que sí ha señalado es que las debilidades del autócrata vienen del poco apoyo que le está prestando China e India, así como de la respuesta que se está encontrando al anuncio de movilización parcial.

Margarita Robles ha asistido a un Foro Joly en Sevilla, en una comunidad, Andalucía, con fuertes vínculos tanto con las Fuerzas Armadas como con la industria militar. "Invertir en defensa -ha dicho- es invertir en paz e invertir en libertad". Robles es juez de profesión y fue secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González. Ha sido, también, uno de los apoyos que tuvo Pedro Sánchez, cuando, como secretario general, defendió la negativa del PSOE a votar a favor de la sesión de investidura de Mariano Rajoy.

La ministra ha subrayado, en varias ocasiones, que una de las respuestas que en estos momentos se le debe dar a Putin es el de una unidad de los países de la OTAN y de la Unión Europea. "Está siendo derrotado, entre porque no ha conseguido romper la unidad, sin fisuras, de la OTAN y la Unión Europea", ha remarcado.

Robles sostiene que la guerra de Ucrania se ha convertido en "una guerra de desgaste, en una guerra de trincheras, más propia del siglo XX del siglo XXI". Más parecida, según ha detallado, a algunos aspectos de la Primera que de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra, en definitiva, "convencional", por la que nadie apostaba hace un año. Ha explicado cómo les sorprendió que el escenario bélico se desarrollase de este modo tan clásico, pero aún más la escasa preparación logística del Ejército ruso, la antigüedad del armamento, propio de la Unión Soviética, y la desmoralización de los soldados. Esto último se ha trasladado a la población civil. Estos días se ha visto cómo ciudadanos rusos huían de su país, por avión y carretera, después de que Putin decretase la movilización parcial.

Según la ministra, la movilización parcial decretada por el líder ruso es una muestra más de su "debilidad".

Esa debilidad es, según Robles, la que hace imprevisible a Putin. En las últimas horas, el autócrata ruso ha amenazado con utilizar armamento nuclear si el territorio ruso se veía atacado. En ese sentido, se considera preocupante los referéndum de adhesión a Rusia que a estas horas se están celebrando en las provincias ocupadas de Jersón, Zaporiyia, Donest y Lugansk. Aunque la comunidad internacional no le da validez a estas votaciones, Putin podría esgrimir que desde ahora forman parte de Rusia y, por tanto, justificar un ataque nuclear.

Margarita Robles ha asegurado que España, además de ayuda humanitaria, está enviando armamento a Ucrania a través de Polonia. Ha dicho que "es munición, y también de largo alcance". "Esto es una guerra, y no se puede detallar", ha justificado, pero ha explicado que militares ucranianos se están formando en España para manejar el tipo de armas que se les entrega a su país. En concreto, ha revelado que esta misma semana ha visitado la base de Rota para supervisar el envío de parte de esa munición de largo alcance, en lo que ha ayudado "otro país", ha señalado.