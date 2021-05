El Dos de Mayo más electoralista

Las elecciones autonómicas que tendrán lugar el martes en la Comunidad de Madrid protagonizaron este domingo los actos institucionales con motivo del Dos de Mayo, una celebración en la que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, invocó la “libertad” por la que lucharon los héroes de 1808 y que la izquierda criticó por su “electoralismo”.

Fue un acto con muchos menos invitados debido a la pandemia y hubo ausencias destacadas, como la del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que no acudió al considerar que se ensalza a “las elites”, y la de Más Madrid, Mónica García, que solo asistió a la rendición de honores a los héroes en la Puerta del Sol pero no entró en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, para evitar ver la imposición de una medalla a la ex presidenta Cristina Cifuentes.

Sí acudieron el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que se quejó de que el evento tuvo “ingredientes de propaganda que son inadecuados en vísperas de una campaña electoral”., algo en lo que coincidió con Iglesias, quien criticó el “mitin de campaña” de Ayuso, a la que censuró su “patriotismo de cartón piedra”. Iglesias se refirió al micrófono abierto en el que se escuchó ayer a Ayuso, entrando a la Real Casa de Correos diciendo al alcalde de Arganda del Rey y presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) Guillermo Hita, decir que “no puede tener más ganas de que esto pase porque es un plomo increíble”. “Esto me recuerda a –dijo el candidato de Unidas Podemos– cuando a Rajoy le pillaron diciendo que vaya coñazo de desfile del 12 de Octubre que tenía que aguantar. Lo llamativo es que no se creen su patriotismo de cartón piedra y eso expresa una continuidad histórica del país”.

También acudieron al acto los candidatos de Ciudadanos, Edmundo Bal, y de Vox, Rocío Monasterio. Antes, los candidatos presentes aprovecharon para llamar a los madrileños a participar en los comicios de mañana, apelando al espíritu del Dos de Mayo.

Frialdad entre los antiguos socios

Fue una celebración marcada por la proximidad de las elecciones y por los reencuentros: el frío de Ayuso con su ex socio de gobierno, el ex vicepresidente Ignacio Aguado, de Cs –ni se saludaron–, o el más cálido de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes con el edificio que durante tres años fue “su casa”.

Ayuso tampoco saludó a Garrido (que después de ser presidente regional con el PP ejerció como consejero de Cs), pero abrazó a Cifuentes, Gallardón, Aguirre y al líder del PP, Pablo Casado, sentado en primera fila junto a la mandataria.

Luego, en el mitin de cierre de campaña del PP, en Madrid Río, Casado llamó a unir el voto en el Partido Popular como “única vacuna contra el sanchismo”.

En una explanada que se llenó de miles de seguidores del PP, dos mil en un área acordonada, con sillas y distancia de seguridad, y centenares fuera, pidió el apoyo de los votantes de partidos nuevos del centroderecha. Sin nombrar ni a Vox, ni a Ciudadanos, aseguró que es el PP el que mejor defiende la seguridad y la unidad de España; también el que lucha contra la corrupción o por crear empleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió por su parte de que un pacto entre el PP y Vox que les permitiera gobernar en Madrid podría ser el principio del fin de una democracia vigorosa y plena de derechos y libertades.

Sánchez lanzó este aviso en su intervención en el mitin de cierre de campaña del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y en el que volvió a evitar el enfrentamiento directo con Isabel Díaz Ayuso, a la que ni siquiera nombró.

Era la tercera ocasión en que Sánchez acompañaba a Gabilondo en un mitin en los quince días de la campaña que ha concluido este domingo.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, cerró la campaña llamando a votar para “poner a latir” la región, cambiando “el odio por la convivencia”, y con un aviso: “Madrid es la hostia y nos lo están robando”.