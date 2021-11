Juanma Moreno no prevé una Navidad en Andalucía con "restricciones severas" por el covid, pero tampoco "plena normalidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que no prevé unas fiestas navideñas con restricciones "severas" en Andalucía por el aumento de casos de coronavirus que se está produciendo, aunque tampoco se podrá hablar de una situación de "plena normalidad".

En declaraciones a Canal Sur, Moreno ha reconocido que desde que llegó esta pandemia del coronavirus, vive en permanente "miedo y terror" por lo que pueda acontecer, ya que una pandemia es una variable que no se puede controlar como se está poniendo ahora de manifiesto con el aumento de casos en toda Europa y con la aparición de una nueva cepa, la ómicron.

Esa nueva cepa, según ha dicho, ha supuesto que los planes que estaban previstos para estas navidades, vivir las estas fiestas con "plena recuperación y normalidad, puedan verse afectados".

Nueva reunión del comité de expertos de Andalucía

No obstante, ante la nueva reunión del comité de expertos de Andalucía que se prevé esta semana, según el presidente, todo parece indicar que no habrá "grandes cambios en las decisiones respecto a las restricciones de movilidad y la libertad de movimiento", pero habrá que estar "muy atentos" ante el crecimiento de los contagios y la incidencia que pueda tener la nueva cepa, que ha puesto en jaque a todos los servicios sanitarios en el mundo.

En cualquier caso, el presidente de la Junta ha expresado su tranquilidad por que Andalucía es una de las regiones del mundo con mayor tasa de vacunación, puesto que el más del 93 por ciento de su población diana (de doce años en adelante) está vacunada, lo que constituye un "gran escudo" ante los nuevos repuntes de la pandemia.

Ha apuntado que pese al aumento de los casos de coronavirus, ello no está teniendo repercusión ni en la incidencia clínica ni en mortalidad, lo que, sin duda, se "debe a la vacuna".

Incidencia clínica sostenida

"Quiero ser optimista y pensar que ese esfuerzo que hemos hecho en vacunación nos va a servir para protegernos de esta posible ola que ya se está creando en Europa y en España", según ha indicado Moreno.

Ha confiado en una "navidad razonable, dentro de que no estamos en una completa normalidad porque la pandemia sigue". Ha expresado que cree que no vamos a tener las "navidades del año pasado de restricciones severas en el conjunto de la geografía de Andalucía", porque la incidencia clínica (número de hospitalizados y de ocupación de camas UCI) no está creciendo y es un dato "que nos tranquiliza".