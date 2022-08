El PP se desvincula del pacto entre Casado y el Gobierno sobre el CGPJ: "No existe"

La dirección nacional del PP ha insistido en desvincularse del acuerdo firmado por el equipo de Pablo Casado para renovar el Poder Judicial y se ha quejado de que los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez "madruguen" cada día para atacar al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa tras reunirse el comité de dirección del PP, el coordinador general, Elías Bendodo, se ha remitido a los cinco pactos de Estado ofrecidos por Feijóo en su reunión en abril en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de centrarse únicamente en atacar al principal partido de la oposición.

"A Sánchez se le ha visto el plumero", ha señalado Bendodo, que ha achacado la "carrera de ministros a ver cuál hace el insulto más grave a Feijóo" al nerviosismo por las encuestas, que vaticinan la pérdida del Gobierno por parte del PSOE. "Está a un paso de crear el Ministerio número 23 para atacar a Feijóo, lo tome como una vara verde", ha insistido.

"El Gobierno no se ha ido de vacaciones, ha dedicado agosto a hacer oposición al partido que es la alternativa, como si su enemigo no fuera la crisis económica, la inflación, la sequía o los incendios", ha comentado antes de tirar de símil futbolístico para recordar que los partidos los gana quien mete más goles, no quien da más patadas.

Ante las alusiones al conocimiento que pudieran tener sobre el acuerdo para renovar el Poder Judicial cargos de la etapa de Casado como la actual secretaria general, Cuca Gamarra, Bendodo ha reiterado que Feijóo no habló de dicho documento en su reunión con Sánchez y que la voluntad de la actual dirección 'popular' es no entrar en "cortinas de humo" porque sus acuerdos se suscriben con "luz y taquígrafos".

El coordinador general ha subrayado que el documento firmado por el equipo de Casado para renovar los órganos judiciales "no existe" para la actual cúpula porque en ningún momento se le comunicó al líder del PP. En este sentido, ha defendido que el problema es que el Gobierno no puede llegar a acuerdos con el PP porque "no les deja sus socios independentistas, herederos de ETA y podemitas".

Sobre futuras negociaciones en relación con el Poder Judicial, Bendodo ha comentado que el PP sigue confiando en su vicesecretario, Esteban González Pons, y ha dejado en manos del Gobierno y el PSOE elegir al suyo, como se acordó tras la reunión en abril en Moncloa al asignar como interlocutor al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.