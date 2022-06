El PP pide una "posición conjunta" del Gobierno para apoyar el aumento del gasto en defensa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha expresado este jueves su disposición a duplicar el gasto en defensa y el despliegue de Estados Unidos en Rota acordado con el presidente Joe Biden, pero ha exigido una "posición conjunta de todo el Gobierno" de PSOE y Unidas Podemos porque si no es así estaría "en cuestión la posición de Estado" del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Además, Gamarra ha señalado que el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, contactó con el PP, coincidiendo con la primera jornada de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid. Fuentes del PP han confirmado a Europa Press que fue una llamada al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

"Nos sorprendió enormemente la rapidez y la brevedad de la llamada de la ministra de Defensa, sobre todo cuando llevamos semanas y meses esperando llamadas del Gobierno para hablar del plan económico que tanto necesitan los españoles, de la reforma del artículo 49 -para eliminar el término disminuido- o de la posición conjunta como país en la OTAN", ha asegurado Gamarra en una entrevista en Antena 3.

Al ser preguntada si esa llamada se debe a que el Gobierno necesita el apoyo del PP al no contar con el respaldo de Podemos en este tema, Gamarra ha reclamado "una posición conjunta de todo el Gobierno". "Nosotros apoyaremos lo que apoye todo el Gobierno. No podemos entender otra cosa", ha enfatizado.

A su entender, si el Ejecutivo "no es capaz de tener una posición conjunta y unida en algo tan trascendental" se confirmaría que en España no tienen "un Gobierno serio y responsable". Según ha agregado, no sería entendible que no hubiera una posición conjunta de todo el Gabinete de Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha garantizado que el Partido Popular tiene "sentido de Estado" y estará a "la altura de las circunstancias". "Si no existe una posición conjunta de todo el Gobierno, lo que está en cuestión es la posición de Estado del Gobierno. Y esto es lo triste si estamos en ese supuesto", ha proclamado.

Además, ha recalcado que para que el PP apoye esos acuerdos debería "conocerlos en profundidad". "No creo que sea mucho pedir que, por parte del Gobierno, si quiere contar con nuestro apoyo, nos exponga con amplitud en qué consisten esos acuerdos", ha manifestado, para añadir que eso es "normalidad democrática".

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que el PP "es un partido de Gobierno, de Estado y de servicio a España" y, por lo tanto, "en los temas estratégicos para el país nunca le falla a los españoles". "La pregunta es si el Gobierno realmente está a la altura de los españoles y no les va a fallar en algo tan importante", ha manifestado.

Después de que Sánchez se haya comprometido con la OTAN a duplicar su gasto militar, Gamarra ha afirmado que justo ese aspecto está incluido en el Pacto de Estado y Defensa que el PP ha remitido al presidente del Gobierno y le ha animado a "recoger ese guante" que le ha planteado Alberto Núñez Feijóo, de forma que se sienten para abordarlo.

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha indicado que precisamente su partido lleva este jueves al Pleno de la Cámara una moción para incrementar el 2% del presupuesto de Defensa. Según ha recalcado, no es un tema que el PP haya "obviado sino que se lo plantearon al presidente del Gobierno "al inicio de la lamentable guerra de Ucrania" para avanzar en unas políticas de país que cuenten con "amplios consensos".

"No está en cuestión cuál es la posición en materia de defensa y seguridad del PP. Lo que nosotros esperamos es que ese planteamiento sea de Gobierno y cuente con el respaldo de todo el Gobierno", ha resaltado, para volver a pedir al presidente del Gobierno que "levante el teléfono" para llamar al líder de su partido por "respeto institucional" y para mantener una "comunicación fluida y normal".

En este sentido, ha resaltado que la "normalidad democrática" requiere que las "formas" del jefe del Ejecutivo "cambien". Se trata, ha proseguido, de "respetar las instituciones" de su propio país, contando con el jefe de la oposición.