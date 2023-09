El PSOE rechaza tomar medidas disciplinarias contra González y Guerra

El PSOE no contempla iniciar medidas disciplinarias contra el ex secretario general del PSOE, Felipe González y el ex vicesecretario general, Alfonso Guerra. Ambos criticaron este miércoles abiertamente la posibilidad de aprobar una amnistía e incluso llegaron a calificar de "desleal" y "disidente" al actual líder del partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero en Ferraz descartan sanciones.

Según distintas fuentes de la dirección socialista, no se va a iniciar ningún expediente sancionador y mucho menos se baraja una expulsión del partido, al contrario de lo que sucedió con el ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi ), Nicolás Redondo Terreros, que fue expedientado y expulsado por "reiterado menosprecio a las siglas".

En la cúpula del PSOE tratan de restar importancia a sus palabras en el Ateneo de Madrid, donde ambos volvieron a compartir escenario 30 años después para presentar el libro de Guerra La rosa y las espinas pero lanzaron contundentes mensajes contra la amnistía y contra Sánchez.

Contra la amnistía

Sin embargo, el malestar es patente y un alto cargo del PSOE lo expresa con claridad: "Estaba esperando escucharles en campaña, me alegro de que hayan recuperado la voz", señala, para afear que ninguno de los dos apoyase a Sánchez en la campaña electoral de las generales del 23 de julio.

Aunque González y Guerra han sido críticos con Sánchez y la actual dirección en numerosas ocasiones, este miércoles hablaron juntos y fueron más explícitos y contundentes que otras veces. El ex vicepresidente fue el más duro y llegó a calificar al jefe del Ejecutivo en funciones de "desleal" y "disidente" y se lanzó contra la amnistía al señalar que falsificaría la historia y convertiría a "felones" en demócratas.

González también se expresó de forma directa y calificó la amnistía de inconstitucional e inaceptable políticamente. Además señaló que se trata de un "chantaje" de la minoría independentista que debe evitarse. Asimismo, los dos dejaron claro que defienden las posiciones del PSOE y son coherentes, mientras que la dirección actual es la que ha virado.

Casos distintos

A pesar de que Guerra fue algo más incisivo en sus palabras y apeló directamente a Sánchez, las fuentes consultadas no hacen distinciones entre los mensajes de uno y otro. Por el contrario, ven diferencias con las declaraciones realizadas por Redondo Terreros, que terminaron costándole la expulsión.

En Ferraz argumentan que el ex dirigente vasco expresaba de forma continuada su opinión en contra del partido, mientras Guerra y González lo han hecho de forma ocasional y mostrando su rechazo a una medida en concreto. Además, las fuentes consultadas afirman que no han hablado con ellos ni les han transmitido su molestia.

A este mismo respecto, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez se ha expresado sobre este punto en declaraciones a la Sexta. Al ser cuestionada sobre un posible expediente ha cerrado la puerta al señalar que no ha escuchado a ninguno de los dos "dudar de su anclaje en el PSOE".

Repeto

Además, Rodríguez ha pedido "respeto" de González y Guerra al actual secretario general, Pedro Sánchez y al resto de dirigentes que están en primera línea, al tiempo que ha expresado su respeto y gratitud a ambos por las responsabilidades de Gobierno y de partido que tuvieron.

La ministra ha afirmado que el PSOE es un partido "grande" en el que caben muchas opiniones y que además tiene la capacidad de pronunciarse "cuando toca" sobre los grandes asuntos con "absoluta democracia interna". "Ahí será donde se decida el futuro de las decisiones que habremos de adoptar, que tendrán la misma inspiración que siguieron las políticas de Felipe", ha señalado.