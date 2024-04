Pablo Iglesias pide echar un "órdago" a Pedro Sánchez

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes en Bilbao que es posible un Gobierno de izquierdas en Euskadi tras las elecciones del 21 de abril, pese a que el resto de partidos, incluido EH Bildu, crea que no, y ha llamado a plantear "un órdago" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que lo permita "a cambio de la estabilidad" en Madrid.

Iglesias, que por primera vez ha participado en un acto de la campaña a las elecciones de Euskadi para apoyar a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, y tratar de dar la vuelta a las encuestas, que le dan una escasa representación en el Parlamento Vasco o incluso la posibilidad de que se quede fuera, penalizado por la división del espacio político, ya que Sumar concurre por separado, y por el auge de EH Bildu.

Ante el hecho de que la formación independentista vasca se haya mostrado a favor de pactar con el PNV, ha asegurado que Elkarrekin Podemos es la única fuerza política que aboga por un Ejecutivo vasco en el que no esté el PNV.

Por ello, ha asegurado que "es imprescindible" que la formación morada "esté fuerte porque alguien tiene que pensar fuera de la caja del PNV, porque alguien tiene que decir que no hay futuro nacional que se pueda construir con los gestores de unos intereses de clase que van en contra de la mayoría social vasca, porque alguien tiene que ser capaz de decir una evidencia".

Pablo Iglesias ha dicho que "es divertísimo escuchar que es imposible un Gobierno sin el PNV", como ha llegado a señalar EH Bildu, y ante los argumentos de que el PSOE "no lo permitiría jamás", se ha preguntado: ¿Ah no?, ¿quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos?, ¿quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía de nada más y nada menos que de Carles Puigdemont cuando Pedro Sánchez prometió en campaña que le iba a traer esposado a sentarle frente a un tribunal?".

A su juicio, es posible una Euskadi que no esté gobernada por el PNV. "Es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su Gobierno es que en el País Vasco haya un Gobierno de izquierdas", ha remarcado.

Iglesias ha apuntado que, "del mismo modo que tuvo que aceptar la amnistía de Puigdemont y de los líderes independentistas, Sánchez y el Partido Socialista aceptarán que en Euskadi haya un Gobierno de izquierdas sin el PNV".

"Es una cuestión de números y de correlación de fuerzas. Lo que pasa es que hay solamente una fuerza política en el País Vasco que está dispuesta a plantear ese órdago y que está dispuesta a decirlo y que está dispuesta a decirlo y sacarle los colores a las fuerzas políticas que dicen que tiene que seguir el PNV hegemonizando la representación de lo vasco. Y esa fuerza es Elkarrekin Podemos. Y tengo la sensación de que cada vez hay más vascos y vascas que se dan cuenta de cuál es la izquierda que puede contribuir a cambiar las cosas", ha indicado.