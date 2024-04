Pedro Sánchez amaga con la dimisión por el caso de su esposa

Pedro Sánchez medita su dimisión. El presidente del Gobierno ha anunciado esta tarde de miércoles que necesita "parar y reflexionar" después de que un juzgado de Madrid haya aceptado una denuncia del pseudo sindicato Manos Libres contra su esposa, Begoña Gómez. Sánchez suspenderá su agenda pública "durante unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar". El próximo lunes 29 dará a conocer su decisión.

En una decisión inédita de un presidente del Gobierno, Sánchez ha alertado por medio de un comunicado personal en la red X -antes Twitter- que se siente víctima de "un ataque sin precedentes". "Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé", se cuestiona, para seguir: "Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

La decisión de Sánchez revela el impacto que le ha causado las denuncias sobre su esposa, pero también cierto victimismo, ningún presidente del Gobierno ha hecho público en España las dudas que haya tenido sobre su permanencia en el cargo. El primer presidente democrático, Adolfo Suárez, anunció por televisión su dimisión minutos después de comunicárselo al Rey. Si dimitiese el lunes, no podría convocar elecciones generales ese mismo día porque aún no habría transcurrido un año desde la convocatoria anterior. En ese caso, el Rey iniciaría una ronda de consultas para proponer a un sustituto que debe ser elegido por el Congreso.

"Necesito parar y reflexionar -sigue el presidente-. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero".

En la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez se mostró muy afectado por la publicación de que un juzgado de Madrid había abierto diligencias para investigar si Begoña Gómez había incurrido en tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En una respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le contestó que seguía creyendo en la Justicia, a pesar de las "noticias publicadas". Eso causó cierto asombro, porque Rufián no le había preguntado por su esposa, sino por la supuesta persecución de los independentistas por parte de miembros de judicatura.

El titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias secretas después de recibir la denuncia de Manos Limpias. Lo hizo el pasado 16 de abril sin comunicárselo al Ministerio Fiscal, una acción que es lo habitual, aunque no es preceptivo. El juez ha llamado como testigos a algunos periodistas que han publicado noticias sobre los negocios de Begoña Gómez.

En su comunicado, el presidente explica lo siguiente sobre la investigación: "Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios". Y sigue: "Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes".

"La denuncia de Manos Limpias -mantiene el presidente- se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias".

Sánchez acusa al PP y a Vox de instigar la denuncia: "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público".