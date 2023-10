El rap de la Reina Letizia para concienciar sobre la salud mental

La Reina Letizia ha comenzado su intervención en el Día Mundial de la Salud Mental recitando un rap del artista El Chojin.

“Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto”, recitó Doña Letizia. “No se me ocurriría intentar rapear, por respeto a los artistas", añadió, pero dijo que "si algún medio titula 'la Reina rapea por la salud mental', sería una buena manera de dirigir la atención a un asunto tan importante" para el que pidió más inversión, para garantizar "un futuro más próspero y equitativo” para todos.