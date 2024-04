La Rioja, Comunidad Valenciana o Baleares valoran más positivamente la situación actual de su región que la de España desde las pasadas elecciones

La percepción del país, lejos de mejorar, parece empeorar con el paso del tiempo, según se desprende del estudio realizado por el Instituto IO Investigación sobre una muestra de más de 5.000 personas para analizar la situación actual en España, así como de sus diferentes comunidades autónomas.

“La valoración de los españoles sobre su país es clara: España está peor. Pero las opiniones de los ciudadanos varían según su lugar de procedencia, siendo los vascos, los navarros y los andaluces, los que piensan que España está mejor respecto a hace un año”, según indicó David Martín de la Morena, director de Estudios de IO Investigación, que señaló que las comunidades autónomas que, en mayor medida, creen que el país está mejor con respecto a hace un año son País Vasco (13,96%), Navarra (13,31%) y Andalucía (13,27%); mientras que los habitantes que piensan que el país está peor son los extremeños (60,19%), los cántabros (57,14%) y los riojanos (56,63%).

La percepción tanto de España como de cada comunidad autónoma varía considerablemente según los habitantes de estas. Cuando se comparan las valoraciones a nivel nacional y autonómico, las comunidades que mayor diferencia presentan entre su valoración positiva de España con respecto a hace un año y su valoración positiva de su región son La Rioja (8,41% vs 22 %), presidida con Gonzalo Capellán; Comunidad Valenciana (9,42% vs 18,51%), con Carlos Mazón al frente, y Baleares (9,74% vs 15,26%), presidida por Marga Prohens.

“Unos datos que muestran que son las tres comunidades que, de forma destacada, valoran de forma más positiva la situación actual de su propia región que la del conjunto de España en comparación con hace un año, por encima de la media nacional (10,62% vs 11,62%)”, señala De la Morena.

En contraposición, aquellas comunidades que valoran mejor la situación de España que la situación de su región con respecto a hace un año son Cantabria (12,99% vs 7,14%), Castilla y León (9,42% vs 4,22%) y Galicia (9,74% vs 5,52%).

No obstante, en términos generales, casi la mitad de los españoles (49,46%) considera que su región de residencia está en la misma situación, con respecto a hace un año; frente al 38,93% que piensa que está peor. Tan solo un 11,62% de los españoles piensa que su comunidad está mejor que hace un año.

Las comunidades autónomas que creen, en mayor medida, que su autonomía está mejor con respecto a hace un año son La Rioja (22,01%) y la Comunidad Valenciana (18,51%), seguidas de Navarra, Madrid, Andalucía e Islas Baleares, Todas ellas con porcentajes de percepción de mejora de entre el 15% y el 16%. “Unos datos llamativos ya que en todas estas regiones hubo elecciones autonómicas en 2023, salvo en el caso andaluz que se produjeron en 2022, y en todas ellas se produjo un cambio de gobierno con la victoria del Partido Popular, a excepción de Navarra donde gobernaba la coalición PSN, Geroa Bai y Podemos”, señalan desde IO Investigación.

En contraposición, aquellas autonomías que, en mayor medida, consideran que su comunidad está peor con respecto a hace un año son las Islas Canarias (47,73%) y Castilla y León (47,08%).

IO Investigación también ha tenido la oportunidad de analizar la gestión que realizan los propios gobiernos autonómicos sobre materias específicas y la valoración que de ellas realizan los españoles. “Materias que van desde el desempleo, la sanidad, las llistas de espera, las políticas sociales o la defensa de las libertades, hasta la lucha contra la corrupción, la educación, la seguridad o el turismo; pasando por otras también especialmente importantes para los ciudadanos como el nivel de pobreza y desigualdad social, fiscalidad e impuestos, medioambiente, transportes, infraestructuras, limpieza o inmigración”.

Los datos del estudio manifiestan que las materias autonómicas mejor valoradas por los españoles hacen referencia al turismo (5,46 sobre 10), la limpieza (5,02), la defensa de las libertades (4,90) y la seguridad (4,88). En contraposición, lo que peor valoran los españoles es la gestión autonómica de las listas de espera médicas (3,38), la lucha contra la corrupción (3,72), la inmigración (3,95) y la sanidad (4,06).

Teniendo en cuenta estas cuatro materias mejor valoradas, los españoles consideran que las mejores políticas de turismo se llevan a cabo en Canarias (13,7%), Andalucía (13,64%), Madrid (11,92%), Cataluña (9,69 %) e Islas Baleares (9,4%); mientras que en el caso de la limpieza se dan en País Vasco (15,7%), Madrid (13,6%), Asturias (13%), Cantabria (7,48%) y Navarra (7,15%).

Por su parte, los españoles consideran que las mejores políticas sobre la defensa de las libertades se realizan en Madrid (26,6 %), País Vasco (13,96%), Cataluña (11,5 %), Asturias (5,36 %) y Navarra (4,75 %); mientras que en el caso de la seguridad destacan Madrid (18,16 %), País Vasco (14,86 %), Asturias (8,85 %), Navarra (7 %) y Galicia (6,8 %).