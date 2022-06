Sánchez interviene en la cumbre ante los líderes de la OTAN con la bandera de España al revés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido este miércoles ante los líderes de la OTAN con la bandera de España colocada boca abajo. Ha sido durante la apertura de la cumbre que se celebra esta semana en Madrid, en la sala que acoge las reuniones del Consejo Atlántico.

Tras la tradicional foto de familia, los presidentes y primeros ministros de la Alianza se han dirigido a la sala plenaria donde se celebran las sesiones de trabajo en las que se definirán las líneas de acción de la OTAN para los próximos años.

La sesión ha sido inaugurada por el líder de la Alianza, Jens Stoltenberg, que ha dado paso a Sánchez para que dirigiera sus primeras palabras a los líderes aliados. Ha sido entonces cuando se ha podido ver al revés la bandera que estaba en la mesa delante del presidente.

El episodio recuerda al vivido durante la visita de Sánchez a Rabat en una cena con el rey de Marruecos, Mohamed VI, cuando la bandera de España también pudo verse con el escudo al revés. Este hecho se atribuyó después a un error de protocolo involuntario.

Tras percatarse del error, se ha subsanado y la OTAN ha pedido disculpas por lo que ha admitido como un error. Ha sido la portavoz de Stoltenberg, Oana Lungescu, quien en un mensaje en Twitter ha pedido públicamente esas disculpas.

Due to an error, the Spanish flag was positioned incorrectly at the start of the Summit. The error was immediately corrected, as you can see in the photo. #NATO sincerely apologises for this mistake & thanks Spain 🇪🇸 for the outstanding hosting of the Summit. pic.twitter.com/0ctWCnz7pQ