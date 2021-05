Sánchez dice que valorará indultos del procés pensando en la concordia

Al mismo tiempo, ha abogado por una mesa de diálogo en el Parlament de Cataluña entre los diversos partidos porque ha recordado que muchas personas no comparten el proyecto independentista y el diálogo debe demostrarse en todos los ámbitos.

Sánchez ha lamentado que el PP ligue los indultos a llegar o no a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo ha enmarcado dentro de una estrategia de bloqueo y de una excusa más para no cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Tras insistir en que el Tribunal Supremo debe emitir primero su informe, ha recordado que se trata de once expedientes distintos, no sólo uno, y que afectan a cada uno de los políticos que están cumpliendo condena. "Cada uno de ellos tiene su realidad, sus circunstancias, y vamos a analizar todas y cada una de ellas", ha añadido Sánchez, quien ha echado de menos por parte del PP la lealtad que él afirma que demostró en la cuestión catalana con el Gobierno de Mariano Rajoy "en momentos muy desgarradores". A su juicio, todos deben mirar al futuro, aprender de los errores y "abrazar valores constitucionales" que facilitan la concordia.

"Esos principios y valores constitucionales serán los que para mí como presidente del Gobierno pesarán en la decisión que tome el Gobierno. Lo que para mí no son principios constitucionales y nunca lo han representado -ha apostillado- son la venganza o la revancha". De la misma forma, ha resaltado la necesidad de que los partidos soberanistas respeten la ley y la Constitución pero, a la vez, que todos los políticos intenten "superar fracturas" y reencontrarse.

Por todo ello ha insistido en que tiene muy claro que la decisión que tome va a tener muy presentes valores constitucionales como "la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró no sólo a la sociedad catalana sino al conjunto de la sociedad española en 2017, y el encuentro".

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que para decidir si el Ejecutivo indultará o no a los dirigentes del procés catalán tendrá en cuenta valores constitucionales como los de "la concordia, el diálogo y el entendimiento", pero no "la venganza ni la revancha".

El presidente rechaza que la UE condicione su ayuda a Marruecos a la crisis de Ceuta

En la misma comparecencia, Sánchez ha reiterado su llamamiento a Marruecos para que respete las fronteras españolas, pero ha rechazado que la Unión Europea condicione las ayudas a este país en función de la crisis provocada con la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta.

Sánchez ha reclamado el respeto a la integridad de las fronteras españolas, y por tanto de la UE, tras la reunión del Consejo Europeo, en la que los líderes comunitarios han trasladado su solidaridad a España ante los hechos acaecidos en Ceuta.

El jefe del Ejecutivo se ha hecho eco de ese apoyo y ha reiterado sus llamadas a Marruecos para que haya un respeto y confianza mutuos. Al plantearle si la UE debería condicionar sus ayudas a Marruecos al respeto que demuestre a las fronteras españolas, Sánchez ha contestado con un "no" rotundo.

Una negativa que explica por su deseo de tener las mejores relaciones con Marruecos, como cree que demuestra el hecho de que la semana pasada, de acuerdo con lo previsto con anterioridad, el Gobierno español aprobara 35 millones de euros para la cooperación policial con ese país.

"España siempre ha querido tener las mejores relaciones con Marruecos incluso en los peores momentos", ha afirmado Sánchez, quien ha recalcado que ambos países tienen mucho más que ganar colaborando que estando enfrentados.

Tras reiterar que Marruecos no puede olvidar que no tiene mejor aliado en la UE que España para defender muchos de sus intereses estratégicos, ha pedido no mezclar la llegada de inmigrantes irregulares con la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"¿Me quiere decir que en 48 horas entraron 10.000 inmigrantes marroquíes en Ceuta en respuesta a una acción humanitaria del Gobierno de España? No hay que mezclar cosas", se ha preguntado.

Sánchez ha insistido en la españolidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y ha apelado a la discreción ante la posibilidad de que esté habiendo contactos entre los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países para lograr una salida a la crisis.