El Senado reprueba a Bolaños con la mayoría absoluta del PP y el rechazo del Gobierno y sus socios

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reprobación del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por "su falta de respeto institucional" a la Cámara Alta y su actitud con el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía. La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, mientras que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo han rechazado.

Los de Alberto Núñez Feijóo habían presentado esta reprobación, que también ha contado con el apoyo de Vox y UPN, para censurar la relación del ministro Bolaños con el Senado, así como por el borrador de la Comisión de Venecia.

Durante el debate, el senador del PP Antonio Silván ha justificado la reprobación de Bolaños en las "faltas de respeto" del ministro a la mayoría del PP en la Cámara Alta, "con dosis de soberbia", además de su comportamiento respecto al borrador del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley de amnistía.

"Manipular el contenido del borrador del informe y mentir en interés personal, al servicio de un encubridor y en interés de un prófugo es políticamente indecente. Señorías, es difícil saber dónde acaba la mentira y dónde empieza el señor Bolaños", ha sostenido el senador del PP.

El PSOE los acusa de crispación

Por su parte, el senador del PSOE Antonio Magdaleno cree que la reprobación a Bolaños es "un nuevo episodio de crispación política", acusándoles de hacer "un uso partidista" del Senado como un elemento de "desacreditar" la Cámara Alta.

"Jamás se ha producido esta falta de respeto del Senado al Congreso de los Diputados. Es que con su mayoría absoluta están provocando una deslealtad constitucional sin precedentes", ha denunciado el senador socialista.

El resto de grupos

En parecidos términos se ha pronunciado la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, que ha acusado al PP de "degradar" el Senado: "Lo han convertido e un Gobierno en la sombra, para torpedear y paralizar el Gobierno de la nación, ya que siguen sin asumir los resultados del 23 de julio".

La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha advertido al PP que "podrán reprobar" a los ministros las "veces que quieran" pero que no tendrá "más efecto" que "un titular que terminará de tener importancia cuando llegue el titular siguiente".

También la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán, ha señalado que esta reprobación "no es más que la expresión de la frustración que tiene el Partido Popular, todavía no diferida, por no haber conseguido los apoyos suficientes para alcanzar la Presidencia del Gobierno".

La senadora de Junts María Teresa Pallarès también ha denunciado el "uso partidista" que, a su juicio, hace el PP del Senado, mientras que el senador de ERC Josep Maria Reniu ha acusado a los 'populares' de convertir la Cámara Alta en un "Gobierno alternativo".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez, ha apoyado esta reprobación de Bolaños, reprochando al ministro que se felicitara asimismo por la amnistía: "Eso me parece lo más triste del mundo. Con esta actitud aún parece vivir en una infancia y solitaria (...) uno se felicita asimismo cuando no tiene a nadie que lo felicite o, lo que es peor, no tiene nada porque te puedan felicitar".