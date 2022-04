Toni Martín: “El PP necesitaba un revulsivo”

Cuando se le pregunta a Toni Martín (Sevilla, 1974) por su trabajo en el último mes, habla de “orgullo”. Hombre fuerte de Moreno en Sevilla desde los tiempos de la oposición, suena como uno de los posibles nombres del PP andaluz en la Génova de Alberto Núñez Feijóo.

–¿Cómo ha vivido el último mes como miembro del comité organizador del congreso?

–Podría haber sido en cualquier comunidad y es en la nuestra;al final es un respaldo. Va a ser un congreso muy bonito, de ilusión

–¿Qué tiene de distinto este congreso de otros?

–Aunque parezca jovencísimo, estuve en el congreso de la refundación, en 1991. Incluso en alguno anterior. Este es muy especial y se parece al que vivimos hace 32 años. Venimos de un momento muy complicado. Todas las familias tienen sus problemas y la nuestra los ha tenido. Pero venimos de una solución muy rápida y muy positiva. El PP necesitaba un revulsivo y ese revulsivo es más unidad, más fortaleza, un proyecto más reconocible y más definido y un liderazgo solvente y respaldado por una gestión contrastada.

–¿Se prevé que el candidato tenga agenda en Sevilla?

–No es un congreso normal que lo permita. Se centra en dar cuenta de la gestión de estos años, en presentar el programa del candidato, su equipo y votar los órganos de dirección. Todo en 24 horas. Tiempo habrá cuando Núñez Feijóo empiece a desarrollar su proyecto en esta aventura, que lo llevará a ser presidente del Gobierno.

–Esa agenda centrada en aclarar el mensaje hace pensar en que el PPabandona otras apuestas más vistosas.

–Evidentemente. El programa del congreso tiene mucho de unidad. Unidad histórica, porque van a estar presentes todos los presidentes vivos que ha tenido el partido. Incluso está Antonio Hernández Mancha. Y unidad territorial.Participan todos los dirigentes regionales, los que gobiernan y los que no. Esa unidad, además del proyecto definido que Feijóo va a exponer, lanza un mensaje inequívoco a la sociedad española, que somos un proyecto de Estado y de gobierno que viene a sustituir al de Pedro Sánchez en un momento complicado como este.

–¿La apuesta por la moderación es una suerte de premio para Juanma Moreno?

–Las cosas que funcionan tienen resultados. Si el proyecto de Juama Moreno en Andalucía ha funcionado, es exportable. Además, se parece mucho al de Feijóo en Galicia. No todas las sociedades son iguales y ahí es donde siempre fue muy grande el PP. Cuando el PP ha sido grande es cuando ha sido capaz de albergar diversidad dentro de su abanico. El partido más grande que hemos tenido en 40 años, cuando llegó José María Aznar, abarcaba desde donde termina el hasta donde termina la derecha. Aspiramos a eso. A todo lo que haya a la derecha del PSOE. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo aglutina todo eso. Y en Andalucía aspiramos a eso aunque sea una sociedad muy distinta. Tenemos que ir buscando un PP de mayoría.

–Una vez que han intentado la fórmula de Pablo Casado, vuelven al centro.

–Le han tocado tiempos muy complejos y él ha estado intentando reogranizar esa unidad. Las cosas no han salido, seguramente, como él quería. No le daría tantas vueltas a lo que ha pasado. Es más eficaz para todos centrarnos en lo que tenemos más adelante.

–¿Es posible recuperar a figuras como la de Soraya Sáenz de Santamaría o José Luis Ayllón?

–Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho que en el PPno sobra nadie. Y también que se va a valorar mucho la gestión, que hay que venir aprendido de casa y que para desempeñar determinados cargos es importante haber empezado desde abajo. Haber estado en ayuntamientos y comunidades. La gente con ese perfil va a tener presencia. Al final ese es el capital de un partido y no utilizarlo es un error. Si te descapitalizas tú solo, tienes menos valor que antes.

–¿El nombramiento de Gamarra y no un andaluz como secretario general es una desilusión?

–No, no. Ha habido muchas quinielas, pero no había certeza de nombres ni de nada. Lo único que había por parte del PP andaluz es la declaración pública de Juanma Moreno sobre que lo mas importantes era que Alberto Núñez Feijóo tuviera las manos libres para hacer su equipo, estructurarlo como considerase oportuno y con los nombres de su confianza. El nombre de Cuca Gamarra es una gran alegría para el PP andaluz. Es una persona dialogante, que ha gestionado y una amiga del PP de Andalucía.

–Se da por hecho que habrá andaluces en puestos importantes.

–Creo que sí. Al ser una delegación tan numerosa como el PP andaluz. Es la comunidad con más afiliados y estamos gobernando. Eso se traducirá en una realidad dentro de la Ejecutiva del PP.

–¿Las elecciones andaluzas dependen de lo que ocurra en el congreso y en las primeras semanas de Feijóo al frente del PP?

–Creo que no. Dependerá de la situación que haya en Andalucía y, especialmente, en el Parlamento. La idea de Juanma Moreno es que sean cuando tocan, en noviembre. He oído mil veces que iban a ser antes y ya estamos en abril. Si hay un adelanto será mínimo. Ayer lo decía José Antonio Nieto, un adelanto técnico, de dos o tres meses. Vamos a ver si nos encontramos un bloqueo en el Parlamento y no se puede aprobar nada. El presidente se verá abocado a tener que adelantar. Si no, intentará llegar a octubre o noviembre.