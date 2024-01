Vox pide al PP que no ceda ante las presiones del PSOE para aprobar los decretos

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha expresado este martes que su partido espera que al PP "no le tiemblen las piernas" y que no acabe saliendo "en el último momento al rescate" del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los decretos anticrisis que se votan este miércoles.

La aprobación de los decretos anticrisis está en el aire debido al no de Junts, que cree que las medidas amenazan la ley de amnistía a los implicados en el procés pactada con el PSOE para investir al presidente, y los reparos de Podemos con dos de ellos. Por ello, el PSOE se ha puesto en contacto con el PP para recabar su apoyo para la votación.

En rueda de prensa desde el Congreso, Rodríguez de Millán ha recalcado el no de Vox a las medidas propuestas, que incluyen las ayudas al transporte público y el mantenimiento del IVA en el 0% de los alimentos básicos, y ha indicado que Vox "espera que a otros no les tiemblen las piernas y que en el último momento salgan al rescate del Gobierno", en alusión al PP, pero sin mencionarlo concretamente.

Sin votación separada

Si bien Vox reconoce que los decretos contienen "causas nobles", cree que los reales decretos que se van a debatir incluyen "letra pequeña" que "juega en contra de los intereses de los españoles". En este sentido, ha lamentado que se haya escogido la figura del real decreto, que no permite la votación separada por puntos, lo que "compromete" el sentido del voto de los grupos en materias "que parecen legítimas".

"No vamos a apoyar nada de un Gobierno que ha nacido del pacto con un prófugo, que se sustenta en la ilegalidad, que quiere medidas para contentar a sus socios en lugar de a los españoles y no le vamos a dar ni un balón de oxígeno a Sánchez para blanquear la amnistía", ha indicado Rodríguez de Millán.

Así, ha insistido en que Vox hará una oposición "frontal" al Ejecutivo, lo que no es "retórica, ni palabrería, ni poesía" y ha vuelto a tender la mano a los 'populares' para conformar un "frente institucional común" para "frenar" al PSOE. Y en este escenario no caben "reuniones secretas" con Junts, acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o "amagar con salir a socorrer" a los socialistas.

Derrotas del Gobierno

La portavoz parlamentaria de Vox "desea" que el fracaso a la hora de aprobar los decretos "sea la primera de muchas derrotas" del Gobierno, del que ha destacado su fragilidad. "Tiene una esperanza de vida de siete días vista y nos convierte en rehenes de los separatistas", ha subrayado.

Rodríguez de Millán también se ha referido a las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía presentadas por Vox y el PP, en las que los primeros proponen ilegalizar partidos independentistas y los segundos plantean disolver organizaciones que promuevan referéndums de autodeterminación. La portavoz parlamentaria de Vox ha equiparado ambas propuestas y se ha congratulado por la propuesta del PP, aunque ha recordado que los populares han votado en contra a propuestas parecidas de los de Santiago Abascal en varias ocasiones en el pasado.

"Esperamos que el cambio de posición sea sincero y no simple palabrería", ha dicho. Requerida por si Vox apoyará el texto de los de Alberto Núñez Feijóo, Pepa Millán no ha querido adelantar el sentido de su voto, pero ha insistido en que su partido ya ha planteado iniciativas similares y "todo lo que vaya en esa línea recibirá" el apoyo de los de Abascal "por coherencia". Eso sí, piden al PP "más hechos y no palabras".