Yolanda Díaz da un paso adelante: "Quiero ser la primera presidenta de nuestro país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha oficializado este domingo su candidatura a las próximas elecciones generales: "Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de nuestro país".

En el acto celebrado este domingo en Madrid, Yolanda Díaz ha reconocido que es una mujer que duda mucho, pero ha considerado que "dudar es muy importante para tomar decisiones importantes en la vida". "Y hoy humildemente creo que puedo ser útil a nuestro país", ha dicho.

"Lo vamos a conseguir", ha recalcado entre gritos y aplausos de las cerca de 3.000 personas que la han acompañado en el polideportivo Magariños donde ha puesto en marcha el contador electoral con el mensaje "Empieza todo".

Acompañada de representantes de una docena de partidos, entre ellos los ministros Alberto Garzón o Joan Subirats, los alcaldes Joan Ribó y Ada Colau, y el diputado Íñigo Errejón, entre otros, la vicepresidenta ha recordado que ella quiso esperar y lo ha hecho, y en el camino ha sentido la ilusión y la esperanza de "mucha gente que volvía a creer en la cosa pública".

Díaz manda un recado a Podemos: “No soy de nadie, estamos cansadas de tutelas”

Yolanda Díaz ha mandado un recado a Podemos: "Yo, mujer, no soy de nadie, estamos cansadas de tutelas". La vicepresidenta ha repetido varias veces que no es de nadie, "solo de lo mejor de nuestra patria", un mensaje que ha dejado caer ante la ausencia de Podemos de este acto al que sí han asistido una decena de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, que ven con entusiasmo su proyecto político.

Lo ha hecho citando unas palabras de la poetisa gallega Rosalía de Castro que, según ha señalado, la acompañan desde que es niña: "Yo soy libre, nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rigen mi destino. Las mujeres no somos de nadie, y yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas, no hace falta gritarlo más".

Es una respuesta que la vicepresidenta segunda ha dado a los morados, incluido su ex secretario general Pablo Iglesias, que no han dejado de decir estos días que si Díaz está donde está, y dentro del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, es gracias a Podemos.

Podemos se ha ausentado del acto de presentación de su candidatura al no conseguir que Sumar aceptara sus exigencias para dejar atado un acuerdo bilateral para celebrar elecciones primarias cuando llegue el momento de elaborar las listas electorales.