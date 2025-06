Ábalos y Koldo vuelven este lunes al Supremo tras el informe de la UCO sobre Cerdán

El ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García vuelven a declarar este lunes en el Supremo.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, comparecen de nuevo hoy ante el juez instructor del Tribunal Supremo del caso Koldo, Leopoldo Puente, tras las reveleaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a presuntos amaños de obra pública, unas revelaciones que han escalado un caso que comenzó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El primero en comparecer será Ábalos, a las 10:00, mientras que García lo hará a las 12:00. Para el ex ministro será la tercera vez, puesto que el 12 de diciembre declaró voluntariamente cuando estaba encausado pero no investigado y, ya con este estatus, el 20 de febrero. En el caso de Koldo, será la segunda vez, tras el 17 de diciembre.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado pidió retrasarlo para poder estudiar la causa y Puente lo convocó para el 30 de junio, ya en calidad de investigado tras perder el aforamiento cuando dejó su acta de diputado.

El informe de la UCO sobre Cerdán sitúa al ex secretario de Organización del PSOE como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

El informe Cerdán ha supuesto un vuelco en una causa que estalló en febrero de 2024 por las supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia.

Ante esta nueva tesitura, las defensas de Ábalos y Koldo replantean sus estrategias. Así, mientras que el ex ministro optará por declarar para “colaborar” con la Justicia; el ex asesor sopesa acogerse a su derecho a guardar silencio. En el caso de Koldo, destaca además que ha cambiado de abogado a pocos días de esta nueva cita en el TS.

De lo que hagan hoy podría depender también que el juez decrete nuevas medidas cautelares, que podrían ir hasta la prisión provisional. Ahora, ambos tienen prohibido salir del país, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer en sede judicial periódicamente.

En una entrevista con la Cadena Ser el jueves, Ábalos dijo que era el “imbécil de todo esto” porque Cerdán y Koldo “penetraron en el Ministerio”, donde le “presionaron para tratar de influir” en las contrataciones, y negó reconocerse en los audios de las conversaciones grabadas por su ex asesor. Aseguró que declararía ante el juez.

El informe de la UCO se apoya en ocho audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos, pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos –ya defenestrados– le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.

En uno de los audios, Ábalos llegó a quejarse de que tenía 50 euros para pasar la semana, a lo que su ex asesor reaccionó sorprendido. "La verdad es que me he fundido mucho", asumió. García cuantificó que el ex ministro se habría gastado "470.000 en dos años".

La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.

"A espaldas del partido"

El informe recoge conversaciones que apuntarían a un mayor conocimiento de las presuntas corruptelas en el seno del PSOE, más allá del trío central. Así, en enero de 2021, Cerdán abroncó a Koldo porque le habían llegado rumores de que estaba pidiendo dinero a "empresas pequeñas" a cambio de adjudicarles contratos. "¡Hay que parar el ruido!", le espetó Santos.

La UCO cree que en realidad había "dos operativas": una asociada a Cerdán, "que no estaría siendo objeto de reproche", y "otra aparentemente desvinculada" de él por la que el entonces ministro y su asesor habrían "podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido".

En otro pasaje, de diciembre de 2023, Koldo reprochó a Santos que llevaba "un año" ignorándole y éste lo justificó explicando que sabía que le estaban investigando. García le afeó que le hubieran escorado, a pesar de que había hecho "absolutamente todo" lo que le habían pedido, señalando incluso al presidente, así como a los ex ministros José Bono y José Blanco.

Al hilo, aseguró que había mandado un "recado con un par de personas" al presidente, aunque no precisó nombre. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis, y sin que dijeran nada. ¿Qué es lo que hice? (...) Yo le dije, lo que hice llegar, lo tengo aquí. (...) Me dijeron que en el Parlamento Europeo estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", afirmó.

La UCO también refleja que en 2022 "desde la Gerencia del PSOE se le pidió" al entonces director general de Carreteras Javier Herrero que "realizase algún tipo de aportación económica", a la que llaman el "impuesto". Cargos del Gobierno y del PSOE sostienen que así es como llaman coloquialmente a la cuota voluntaria que pagan los cargos públicos al partido.

Otra conversación, de julio de 2014, apunta a un presunto amaño en las primarias socialistas de 2014, las primeras que ganó Pedro Sánchez. "Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", escribió Cerdán a Koldo. "Ya está", le respondió.

Reparto de puestos en Transportes y en sus empresas

De esos audios también se desprende la existencia de una trama paralela que se habría ocupado de colocar en puestos clave, para las supuestas adjudicaciones irregulares, a las personas correctas, así como a encontrar trabajo a los principales protagonistas y sus contactos.

La UCO sospecha que se valían de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif y de Javier Herrero, como director general de Carreteras. "Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar", contestó Pardo de Vera a García.

Por las mismas razones, los audios muestran que Cerdán pretendía cesar al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Ministerio de Fomento, Pedro Saura, porque habría puesto problemas en una adjudicación.

Las grabaciones revelan que Cerdán habría intentado "colocar" a gente de Acciona en el Ministerio de Transportes el mismo día de la toma de posesión de Óscar Puente como su sucesor en el cargo.

El propio Cerdán, en noviembre de 2018, habría intentado lograr un puesto en Indra. "Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada", dijo. En la misma línea, el informe recoge que Koldo consiguió que empresas implicadas en la presunta trama les contrataran a él y a su entonces mujer, Patricia Uriz, como "contraprestación".

El informe recoge sólo una parte del mandato que el Supremo dio a la UCO el pasado febrero para que analizara las comunicaciones de los investigados con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres y "cualquier otra persona aforada", por lo que se esperan nuevas revelaciones.