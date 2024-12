"Absoluto pesimismo" sobre un acuerdo en financiación

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es "absolutamente pesimista" respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander.

Torres se ha expresado de esta forma en TVE, donde varios presidentes autonómicos han manifestado también en diferentes entrevistas su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en esta cumbre autonómica.

Entre ellos, el presidente andaluz, Juanma Moreno, que a pesar de asegurar que acude a esta cita "con ánimo constructivo y positivo", ha asegurado que, "atendiendo a la poca información" que se les ha hecho llegar, no tiene "unas expectativas muy altas".

Moreno ha señalado al respecto que "se habla de una declaración institucional", pero que ni tienen conocimiento, ni saben "de qué va", ni se ha consensuado, y ha llegado a decir que el Gobierno ha convocado la Conferencia "un poco para cubrir el expediente".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que llega a la Conferencia de Presidentes "con la mejor disposición" para llegar a acuerdos, pero también se ha mostrado "escéptico" porque "no hay ni un papel encima de la mesa". "Se me antoja muy complicado. No ha habido una mínima preparación", ha abundado, al tiempo que ha resaltado que le interesa el acuerdo porque, de todas, su región "es la más perjudicada".

Mientras Moreno ha abogado por modificar la Ley de Vivienda, porque "no ha funcionado", López Miras se ha mostrado más optimista en esta materia que también abordará la Conferencia de Presidentes y piensa que en este caso sí se podría llegar a algún acuerdo.

En la misma línea que sus homólogos del PP, el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), ha lamentado, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión, que esta Conferencia de Presidentes "no haya tenido las comisiones preparatorias oportunas" y se llegue a ella "sin ningún tipo de documento".

Por su parte el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que sí ha dicho acudir "con un afán de dialogo constructivo" y de que "la búsqueda de acuerdos sea la constante", ha afirmado respecto a la financiación autonómica que este "no es el foro", sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras razones porque "no hay el sosiego necesario".

En cuanto a vivienda, se ha declarado "sorprendido" tras conocer que los presidentes del PP, que son mayoría, iban a plantear la derogación de la Ley de Vivienda y ha manifestado que "sería un error convertir esta Conferencia en un pimpampum contra el Gobierno".

Barbón ha coincidido así con el ministro de Política Territorial, que en su entrevista en TVE ha destacado que este es un "órgano de cogobernaza" y que cuando escucha a los líderes del PP decir que acuden con un "frente común" le parece "un mal preámbulo".

En una declaración ante los medios, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado que el trabajo previo que suele ser habitual en este tipo de cumbres "no ha existido" y por tanto queda ver qué dice ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "lo que espera y aspira".

En su caso, llega a la reunión de Santander con "esperanzas" de conseguir "más vivienda", "que haya más médicos" en Castilla y León, "luchar contra la inmigración irregular" y, "sobre todo, financiación, igualdad para todos los españoles en todo el territorio y no un modelo de privilegios para los socios de Sánchez".

En lo que sí han estado de acuerdo todos es en restar importancia a la polémica suscitada anoche cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el PP había "parado" una cena de todos los asistentes a la Conferencia convocada por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Al respecto, Torres ha explicado que existió "la posibilidad", y así se les adelanto, de tener una cena "institucional" que "finalmente no se realizó". "Era lo previsible, pero finalmente no se hizo y no creo que haya que ir a más", ha dicho.