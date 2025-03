Aitor Esteban, proclamado por unanimidad presidente del del PNV en sustitución de Ortuzar

San Sebastián/Aitor Esteban ha sido proclamado este domingo nuevo presidente del EBB del PNV por decisión unánime del centenar de miembros de la Asamblea Nacional de la formación jeltzale, en el marco de la Asamblea General que se ha celebrado durante este fin de semana en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián.

Esteban, hasta ahora portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, sustituye al frente del partido a Andoni Ortuzar, que abandona su cargo después de tres mandatos dirigiendo al PNV tras acceder en enero de 2013 a la presidencia jeltzale tras la renuncia de Iñigo Urkullu para ser lehendakari.

Acompañarán al nuevo líder del partido en el EBB los ocho nuevos burukides natos elegidos también hoy por la Asamblea Nacional: Manu Tejada (ex alcalde de Abanto-Zierbena), Andoni Busquet (ex alcalde de Basauri), Miren Martiarena (directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno del Ejecutivo vasco), Maitena Ipiñar (parlamentaria por Vizcaya), Markel Olano (ex diputado general de Guipúzcoa), Jon Ganbra (miembro del GBB), Joseba Díez Antxustegi (portavoz del PNV en el Parlamento Vasco), y Javier Ollo (parlamentario navarro).

A ellos se sumarán los cinco presidentes de los Consejos Territoriales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra e Iparralde, Iñigo Ansola, María Eugenia Arrizabalaga, Jone Berriozabal, Unai Hualde y Pantxoa Bimboire, respectivamente, que habían sido proclamados en noviembre de 2024.

De esta forma, la nueva Ejecutiva nacional queda casi íntegramente renovada, con 13 nuevas caras de sus 14 dirigentes, y solo Hualde repitiendo como burukide.

La IX Asamblea General del PNV concluye el proceso interno que inició el 17 de octubre de 2024 y que ha tenido como objetivo renovar las ejecutivas territoriales y nacional del partido, y su proyecto político, con cinco nuevas ponencias aprobadas este pasado sábado que marcan los objetivos estratégicos de la formación jeltzale para los próximos años.

De esta forma, el PNV culmina la ambiciosa renovación que ya emprendió con el relevo casi total entre sus cargos públicos, tanto en las diputaciones y ayuntamientos como en el Gobierno Vasco y el Parlamento.

Esteban coge el testigo de Ortuzar para liderar el partido después de que, tras haber logrado las mayores cotas de poder institucional, en los últimos procesos electorales haya perdido respaldo en las urnas por la desmovilización de su electorado, que ha puesto en riesgo su hegemonía en Euskadi ante el auge de EH Bildu.

Pese a ello, el PNV consiguió mantener el gobierno de las principales instituciones vascas, salvo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por ello, ahora su pretensión máxima es seguir liderando Euskadi.

"Buena suerte, Aitor"

Ortuzar ha deseado "buena suerte" Esteban y su equipo para liderar este pueblo que está "en marcha hacia su libertad nacional y social". Además, ha querido aprovechar para mostrar su agradecimiento a todos sus "compañeros de viaje" durante su etapa al frente del partido porque "juntos han hecho grandes cosas" como hacer "más grande al PNV" y "acercarse más a la Euskadi libre y soberana" con la que sueñan.

Entre los aplausos de todos los miembros de la Asamblea General, puestos en pies, Ortuzar ha manifestado que sus últimas palabras son para expresar su gratitud, a los que han sido sus "compañeros de viaje" en la dirección del PNV, a sus más cercanos colaboradores que le han "aguantado" y con los que ha pasado "horas y horas" en Sabin Etxea y también recorriendo "kilómetros por toda Euskadi y por el mundo".

Ha indicado que ahora le toca volver a la militancia de base y se vuelve "contento, con la vaca de mi aitite, con mis sucedidos y con mis chistes malos, al batzoki de Abanto". "Sabéis que siempre estaré al servicio de este partido", ha manifestado Ortuzar, que ha concluido su intervención con unos bertsos.

"No existen dos almas en el PNV"

Esteban ha inaugurado su liderazgo con un mensaje de unidad interna del partido y por una apuesta por la defensa de la democracia "en un momento en el que las autocracias ponen en cuestión los principios democráticos". Ha tomado la palabra tras recibir, muy emocionado, la makila (bastón de mando) que le ha entregado Ortuzar.

El nuevo presidente ha asegurado en su primer discurso que para su partido "lo primero siempre serán la democracia y los derechos humanos, incluso por encima de su ideal nacionalista". "No hay patria que valga la negación de derechos humanos", ha manifestado.

"Nuestra gente siempre lo entendió así y se comportó en consecuencia, a diferencia de otros. Una patria es más que un nombre o un territorio. Son los valores y principios que la rigen. Y si así entendemos nuestro país, también entendemos así el mundo", ha indicado un Esteban que ha mostrado su preocupación por la deriva de "algunas democracias occidentales hacia el autoritarismo".

En esa Europa que el PNV apuesta por fortalecer para hacer frente a estos nuevos autoritarismos sitúa el partido el marco para lograr su objetivo de que el País Vasco se vea reconocido como nación, tal y como detalla la ponencia política aprobada el sábado por la Asamblea.

"Cuando se habla del derecho a decidir, de nuevos marcos, no desaprovecharemos ninguna ocasión para ir aumentando el autogobierno. En la actual coyuntura agotaremos las posibilidades que hubiera para avanzar en cambios políticos relevantes del marco político-institucional", ha indicado Esteban.

El líder nacionalista ha explicado que el "objetivo principal" de su partido consiste en asegurarse de que el pueblo vasco "siga existiendo, siga reconociéndose mayoritariamente como nación diferenciada y se vea como uno solo más allá de las mugas".

El nuevo presidente ha incidido en la necesidad de que el partido permanezca unido y ha invitado a quien discrepe a que utilice los "cauces internos abiertos para el diálogo y la crítica constructiva", porque "la insidia y la deslealtad no pueden tener cabida en esta organización".

Ha recordado que el PNV es un único partido y "no cinco". "Somos de Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa, Araba, Lapurdi, Zuberoa... pero, por encima de todo, somos vascos y vascas y trabajamos pensando en el conjunto del país", ha advertido.

Aitor Esteban ha sostenido que "no existen dos almas en el PNV, sino 22.000", las de "todos y cada uno de sus afiliados", que "laten al unísono en pos de un mismo objetivo porque saben que forman parte de un instrumento que es el mejor para liberar a su pueblo".

También ha incidido en la ejemplaridad, porque la honradez "es, ha sido y será la seña de identidad" de la política del PNV, por lo que ha advertido de que el nuevo EBB "será absolutamente estricto en ello".

El tercer llamamiento interno ha sido el de la "humildad" para escuchar las críticas "y las desaprobaciones" de los ciudadanos, "merecidas o no".

El PNV, ha dicho, seguirá liderado Euskadi para que "prospere, sea cada vez más libre y encaje en el marco internacional que se avecina".