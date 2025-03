'Alvise' Pérez, condenado a indemnizar con 60.000 euros a Ábalos por publicar en redes fotos de su intimidad personal

Una juez de Madrid ha condenado al eurodiputado Luis Alvise Pérez, a pagar 60.000 euros de indemnización a José Luis Ábalos por vulnerar su intimidad y honor al difundir en enero de 2021 en Twitter fotos privadas del exministro acompañadas de un texto "con tono despectivo e insultante".

En una sentencia, la titular del Juzgado de Primera Instancia 103 de Madrid señala que, por el mero hecho de dedicarse a la política, el líder de Se Acabó la Fiesta no tiene "patente de corso para insultar o menospreciar a su rival político".

Alvise Pérez publicó en la red social Twitter (ahora X) el 30 de enero de 2021 varias fotos de Ábalos en la terraza de su casa observando pájaros, y señaló: "¿Qué opinarías de la salud mental de un Ministro que se pasa toda la tarde mirando fijamente a un par de pájaros enjaulados? No es divertido cuando los observados sois vosotros, ¿verdad? No os tenemos miedo mafiosos".

Una actuación que, según la magistrada, supuso una intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen y al honor de Ábalos, y a que en el futuro se abstenga de realizar "actos semejantes".

A la juez no le queda "la menor duda" de que Alvise sugirió que el ex ministro "adolece de salud mental por estar mirando a unos pájaros o plantas o lo que estimase oportuno en ese momento", y que la frase que escribió es "sumamente vejatoria al poner en duda no solo su capacidad mental sino su profesionalidad como ministro de España y por tanto su prestigio y reputación, atentando, por ello contra su fama y honor".

"Al margen de que la expresión 'No os tememos mafiosos' se publica con la intención de insultar o menospreciar al demandante", añade.

Recuerda la jueza que, en el momento de hacer las fotografías, Ábalos era ministro y, por tanto, "una persona de relevancia pública" y señala que aunque Alvise no hubiese hecho esas fotos, como él alegó, lo cierto es que las publicó.

Esas fotos, además, se hicieron dentro del ámbito privado del ex ministro -la terraza de su casa- y eran "ajenas totalmente a su función pública", de modo que suponen una intromisión en su intimidad "injustificable".

Aunque la publicación fue borrada de su cuenta, aun hoy -dice la juez- se pueden encontrar las fotografías en internet porque dicha intromisión ilegítima fue reiterada "por otros medios de comunicación" que se hicieron eco de las mismas "el mismo día y el día siguiente".

La magistrada justifica la cantidad impuesta a Alvise como indemnización al tener en cuenta que la imagen de Ábalos "claramente se utiliza para desprestigiar su labor como miembro del Gobierno" y su divulgación ante "un considerable número de seguidores".

La magistrada ha dictado esta sentencia tras anular la Audiencia Provincial de Madrid una anterior dictada en el mismo sentido ante un error en una notificación.

Tras conocer la sentencia, el exministro José Luis Ábalos ha mostrado su satisfacción por una sentencia que llega "tras años esperando" y después de que Alvise Pérez intentara "eludir una condena inicial con tretas y artimañas".

"Cuesta mucho conseguir que la Justicia se abra paso y que los derechos estén garantizados pero, aunque los costes personales sean tan altos, merece la pena ser constante para combatir tanta impunidad, tantas mentiras y tantas difamaciones. ¡Seguiremos luchando!", ha publicado Ábalos en redes sociales.