Antonio Maíllo, clave en la posición de Sumar en el Gobierno, anuncia movilizaciones contra la "escalada bélica" de la UE

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha insistido este miércoles en el rechazo de su formación al aumento del gasto en defensa y ha anunciado que promoverán movilizaciones en contra de la "escalada bélica" que ha iniciado la Unión Europea (UE). En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Maíllo se ha pronunciado así el día en que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, comparece este martes en el Congreso de los Diputados para defender la posición del Ejecutivo sobre el rearme en Europa y la necesidad de acelerar el gasto en defensa.

El dirigente de Izquierda Unida ha señalado que esa estrategia de la Unión Europea no cuenta "con el aval de la opinión pública" y solamente "va a beneficiar a la industria armamentística". Ha señalado que hay un "argumento absolutamente interesado y de crear un alarmismo" para dar este nuevo giro estratégico de la Unión Europea, que además supone "una violación" del artículo 3 de su propio tratado, que establece claramente que la aspiración era la paz y el desarrollo de esos valores como forma de gestionar Europa. Esa apuesta por el aumento en el gasto de defensa, según ha recalcado, "significa una ruptura con la tradición de lo que es la Unión Europea".

Asimismo, ha considerado que lo primero que hay que saber es cuánto gasta España actualmente en defensa, "porque no lo sabemos", y ha insistido en que el camino no es la "economía de guerra en la que quieren introducirnos en la UE". Ha defendido la "coherencia" que siempre ha mantenido de Izquierda Unida sobre esta materia, con una aspiración de salida de España de la OTAN de hace casi 40 años. A su juicio, lo que hay es que recuperar "el concepto de seguridad, y rearmar Europa no es dar seguridad a Europa".

"Nosotros también compartimos que haya que crear un espacio de seguridad europeo, pero sobre la base de un concepto de seguridad compartida, es decir, la seguridad de un país se construye con la seguridad también de los vecinos", ha expuesto Maíllo, para quien la "OTAN es incompatible con cualquier sistema de seguridad europeo".

Las bases de EEUU

Ha preguntado que si Estados Unidos "ya no es un socio fiable, qué hacen las bases norteamericanas" de Morón de la Frontera y Rota en suelo andaluz. Ha considerado que esas bases se tienen que convertir en bases de "cooperación internacional y ayuda", desde el mantenimiento de los puestos de trabajo y desde el uso de soberanía española y no norteamericana.

En este contexto, según ha explicado Maíllo, Izquierda Unida ha lanzado su manifiesto por la paz, que está siendo firmado por gente de la cultura, de la sociedad, del mundo sindical, de los trabajadores y de sectores religiosos, en el que se aboga por construir "una cultura de paz que permita reivindicar la mejor Europa, que es aquella que se cimenta sobre la cooperación, el desarrollo y la solidaridad".

Ha indicado que este miércoles, coincidiendo con el debate en el Congreso de los Diputados, se leerá el manifiesto con más de cien organizaciones pacifistas de toda España, y se ha mostrado seguro de que la sociedad española, "que siempre ha sido muy sensible, muy por encima de la media europea, al debate de la paz", se va a movilizar en contra "de esta escalada bélica que no podemos permitir".