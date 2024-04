El juez archiva la causa contra Oltra y sus altos cargos al no ver delito

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la ex vicepresidenta del Consell, ex consellera de Igualdad y ex portavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada.

Según un auto de este mismo martes, consultado por Europa Press, el magistrado considera que no existe "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".

En esta línea, y después de una exhaustiva investigación, el magistrado sostiene que "se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor".

Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Consell y en Les Corts tras su investigación judicial en este caso cuya resolución ha concluido este martes con un sobreseimiento provisional, una resolución que no es firme y contra la que cabe recurso.