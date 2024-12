Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de ir "contra el Rey" y de llevarlo a un plano "irrelevante"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de ir "contra el Rey" a través de "distintos gestos" con los que "intentan que la figura de la Casa Real y del Rey" quede como "algo irrelevante".

Así lo ha trasladado en una entrevista con Cope, que ha recogido EFE, después de la Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander, en la que ha recalcado que el Gobierno está "contra el rey, contra la Iglesia, contra Madrid, contra la Constitución y contra todo aquello que nos da sentido como nación". "Se ve continuamente en distintos gestos, de distintas maneras, intentado que la figura de la Casa Real, de su Majestad el Rey, poco a poco vayan quedando en un plano en él que se hace como algo irrelevante", ha señalado la presidenta madrileña.

Ayuso ha añadido que en el 2025 el Gobierno va a tener el "Francomodín las 24 horas al día, y un ataque permanente a la unidad de España y al Estado de derecho" para "poco a poco deslegitimar" el papel de la corona, mientras "nos van metiendo en la cabeza" que España tiene que ser una República Federal. "Y cuanto más ahogado se vea el presidente, así será, llevarnos al típico referéndum de Monarquía o República. Tener a la gente tensionada, dividida e despistada", ha asegurado la presidenta madrileña.

Para Ayuso se trata de una estrategia para "poco a poco fabricando una nación paralegal" con la que mantener a un "presidente que se mantiene por la mínima", siete votos del Congreso de los Diputados y que "necesitan alimentar".

Además, la presidenta madrileña ha criticado la "campaña de desprestigio" que se ha urdido contra ella, a través de Sánchez y la Moncloa, con el objetivo de "empatar" ya que ellos "están sumidos en escándalos diarios y necesitan crear un muro a la norcoreana y que los otros sean iguales ante su electorado".

La líder madrileña ha denunciado que el Ejecutivo emplea organismos como la Agencia Tributaria y la Fiscalía General del Estado para perseguirla y ha enfatizado que su prioridad es defender los intereses de los madrileños y la unidad nacional. "No se puede cambiar el sentido de una nación por siete votos", ha aseverado, en referencia a las negociaciones del PSOE con Juntas.

"Es verdad que se ha tenido que celebrar (la Conferencia de Presidentes Autonómicos) con un presidente que ha ido con los pies arrastrados, después de que 10 comunidades autónomas hayamos llevado a los tribunales la no convocatoria después de dos años y medio. En realidad, tiene que ser una foto habitual y en eso creo que no hay nada de malo", ha manifestado.

La quita, "una tomadura de pelo"

La dirigente madrileña ha afirmado este sábado que las condonaciones de las deudas autonómicas que ofreció ayer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es "una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte, y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto".

"Si a eso de condonarle todo el dinero que deben por la mala gestión que han realizado durante largos años la izquierda y los independentistas le añadimos todo el dinero que de por sí les llegan siempre en formas de ayudas directas desde el Gobierno, y ahora ya, con lo que van a intentar dejar de aportar a la caja común, si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado. Porque las deudas no se condonan, las deudas se pagan", ha comentado esta mañana en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press.

Ayuso ha indicado que cuando uno paga sus impuestos en la Comunidad de Madrid, el 80% va directo a la Administración General del Estado. "Yo solo puedo estar gestionando con el 20%. Y con eso llegamos a tener los mejores hospitales del país, las mejores universidades, o parte de las mejores, porque gracias a eso en toda España hay grandes servicios, pero excelentes servicios de Madrid que están al servicio de todos los demás. Y aún así, tengo un margen para bajar los impuestos a Madrid, que es algo que el gobierno persigue por tierra, mar y aire", ha explicado.

Frente a las acusaciones catalanas de dumping fiscal, la titular del Ejecutivo madrileño ha respondido que la Generalitat "se han inventado 15 o 16 impuestos propios que no existen en Madrid y que están asfixiando a la clase media catalana". "A los catalanes les están tomando el pelo, le meten las manos en los bolsillos, desde hace no sé la de tiempo. Pero claro, es que están muy ocupados en fabricar esa nación paralegal de organismos. El gobierno de Illa tiene 16 consejeros, yo tengo nueve", ha apostillado.

"Todo ese dineral que se han gastado durante estos años, que hay múltiples ejemplos de organismos que no existen en ningún sitio, todo eso lo estamos pagando todos, especialmente una comunidad como Extremadura, que no tiene trenes, comunidades como Valencia, que necesitan reformas básicas en infraestructuras críticas, por lo que hemos visto, o en la zona de Murcia, ante posibles momentos sísmicos. Es decir, les estamos pagando desde hace muchísimos años un dineral que solo utilizan para hacer ideología y construir esa nación paralegal, y todavía somos nosotros los insolidarios, cuando todo lo que Madrid recauda va al conjunto de España, y a ellos también. Es algo, bueno, que no se sostiene, y luego es de un victimismo absoluto, porque lo siguiente será decir que estamos en contra de Cataluña, el sentimiento catalán que nosotros atacamos desde Madrid, mentira", ha proseguido.

Y sobre Cataluña Díaz Ayuso ha respondido lo siguiente: "Pues como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, Seguridad Social, tienes la Hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabrique esa nación paralegal, decir que ya queda al derecho a decidir y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia, y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí, y el fantasma del procés será multiplicado por diez. Lo tiene todo perfectamente pensado".

Gestión migratoria y del Covid

En cuanto a la gestión migratoria, Ayuso ha criticado la "falta de control en las fronteras" por parte del Gobierno y ha denunciado la ausencia de estrategias claras para integrar a los inmigrantes. Así, ha hecho referencia a "campamentos" para inmigrantes en municipios como Alcalá de Henares, donde, según ella, se concentran miles de personas sin planificación adecuada.

En relación con las polémicas durante la pandemia, la titular del Gobierno autonómico ha defendido su gestión en las residencias de mayores. Negó la existencia de protocolos de triaje y acusó al Gobierno central de no haber actuado con prontitud. "La Comunidad de Madrid fue pionera en medidas preventivas", ha destacado, señalando que 61 resoluciones judiciales han respaldado su actuación.

En cuanto a las críticas hacia su entorno personal, Ayuso ha indicado estas acusaciones de "calumnias". Señaló que se trata de una estrategia del Ejecutivo para equiparar sus escándalos con los de su gestión. "Intentan coger rehenes para desviar la atención", ha indicado.