Azcón celebra la victoria "clara, nítida e inequívoca": "Sólo el PP puede gobernar"

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha celebrado este domingo la victoria "clara, nítida, inequívoca" de los populares en las urnas y el mensaje que dejan: "Solo el PP puede gobernar".

Pese a perder dos diputados menos que cuando convocó elecciones, Azcón ha añadido: "Convocamos elecciones porque no había Presupuestos. Ahora hemos ganado, vamos a gobernar, y vamos a aprobar un Presupuesto".