Chivite dice que la UCO no habla de "ilegalidad" en adjudicaciones en Navarra y apuesta por "despejar cualquier duda"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el informe de la UCO -que apunta que Santos Cerdán y Koldo García obtuvieron presuntamente comisiones de la consecución de obras en Navarra antes de dar ambos el salto a Madrid- no habla de "indicios de delito en ninguna de las adjudicaciones que haya hecho la Administración foral", si bien ha asegurado que el Ejecutivo está enfocado en "despejar cualquier tipo de sombra de duda que haya" sobre dichos contratos.

"Yo he leído el informe, y en el informe que hace la UCO no halla indicios de delito en ninguna de las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, que haya hecho la Administración foral. En todo caso, en ese informe aparecen empresas con las que el Gobierno ha tenido relación y habla concretamente de una obra pública, que es el Navarra Arena. También habla de cuestiones privadas de una empresa como puede ser Geoalcali, que también ha tenido tramitación el Gobierno, pero son tramitaciones administrativas, no contratos públicos, que son dos cosas absolutamente diferentes", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha incidido en que el informe "no apunta a indicios de ilegalidad", pero "en nuestra labor de asegurar un ejercicio de transparencia al conjunto de la ciudadanía de Navarra, nosotros hemos decidido tomar esos pasos", como son el encargo a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de analizar todas la adjudicaciones que ha tenido la Administración foral con las empresas que aparecen en este informe; la realización de una auditoría externa de estos contratos; y el análisis de estas adjudicaciones por parte de la Cámara de Comptos.

"Como el Gobierno de Navarra en sí mismo no tiene potestad para enviar informes a la Cámara de Comptos, lo que hice es remitir la petición al Parlamento de Navarra para que la hiciera suya y la remitiera a la Cámara de Comptos, así como a la Oficina de Buenas Prácticas sí podemos acudir de manera directa", ha explicado.

En concreto, ha dicho, "estamos hablando de cinco obras, del pabellón Navarra Arena en la parte de las oficinas, de la obra de rehabilitación del Archivo de Navarra aquí en Palacio, de dos adjudicaciones en materia de viviendas de protección oficial, y a Comptos no vamos a enviar Belate porque ya lo hizo, pero sí a la Oficina de Buenas Prácticas", ha apuntado. Todo ello "sin perjuicio de que pudieran ampliarse".

"Hemos hecho un análisis de todas las empresas que aparecen y que han tenido relación con el Gobierno de Navarra -porque aparecían también más empresas- y en las que aparecen Acciona y Servinabar son las que en un primer momento hemos enviado, y no descartamos si pudiera haber otras", ha añadido.

Ahora, ha continuado, "nos falta la parte, como también me comprometí, de la auditoría externa". "Estamos viendo a ver cómo lo hacemos: si podemos hacerlo porque es un contrato menor, o si hay que hacer una licitación pública porque excede más de no sé si eran 16.000 euros", ha apuntado, si bien ha añadido que "esta misma semana aclararemos algo más al respecto de eso".

Como Gobierno, según ha apuntado, "nos estamos enfocando" en "despejar cualquier tipo de sombra de duda que haya sobre las adjudicaciones que esta Administración foral haya podido hacer". "Ahí es donde nos estamos enfocando como Gobierno, y de ahí las decisiones que se han tomado y los pasos que estamos dando", ha manifestado.

Preguntada por la posible apertura de una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, Chivite ha respondido que ese debate se circunscribe al ámbito de los grupos parlamentarios. "Nosotros como Gobierno no estamos ahí, ahí están los grupos parlamentarios. En lo que como Gobierno nos toque, toda la información, colaboración y transparencia que es exigible, por supuesto", ha indicado.

También en respuesta a los periodistas ha indicado que no ha vuelto a hablar con Santos Cerdán y, en cuanto a la entrega del acta de diputado, tras su dimisión, "ha dicho que lo va a hacer a lo largo del día, por lo tanto, esperemos que lo haga".