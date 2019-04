Ciudadanos: “Trabajaremos para ser la alternativa a todos los gobiernos de Málaga”

“Hemos salvado la noche”. Así se pronunciaba uno de los militantes de Ciudadanos, que tras estas últimas elecciones generales se ha convertido en la segunda fuerza política en Málaga. El partido naranja, liderado por Albert Rivera, ha logrado mantener los dos diputados que ya consiguió en 2016, con 158.756 votos.

“Creo que hemos hecho la mejor campaña de todas en la provincia, porque no hemos prometido imposibles”, aseguraba el número uno de Ciudadanos por Málaga al congreso, Guillermo Díaz, quien comparecía poco antes de las 00:30 para destacar que la suya había sido una “campaña en positivo con muchas propuestas”. Durante todo el periodo, recalcaba, los liberales han “repetido una idea que se ha entendido muy bien”. “En Málaga no nos van las cosas antiguas. Es una ciudad liberal. Nos gusta estar todos juntos y que no nos den a elegir entre unidad y libertad”, expresaba Díaz, quien ensalzaba su “crecimiento exponencial” y lanzaba un mensaje:“Ya es ya. Nos ponemos a trabajar para ser la alternativa a todos los gobiernos de la provincia”.

El partido naranja considera que marca “un hito cada vez que abren las urnas en Málaga”. Y ello “frente a un PP desnortado”. Su camino, subrayaba el cabeza de lista al Congreso, continuará “marcado por la modernidad y la unidad”. El consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha sido el “talismán”, ya que toda “ciudad que ha pisado ha sacado representación”.

Asimismo, Díaz remachaba orgulloso que su formación política “se consolida como líder de la oposición frente al PSOE”. No solo en la provincia, también en la capital, donde “hay más de uno preocupado esta noche”. “Alguno con coleta está poniendo cara de alcalde de Málaga”, advertía buscando la mirada cómplica de Juan Cassá, el candidato a la alcaldía de Málaga por Ciudadanos. “No nos ponemos techo”, destacaba.

Los simpatizantes congregados anoche en la sede de la formación naranja, en el número 27 de calle Cuarteles, estallaban en gritos de júbilo al alcanzar los 57 escaños. Los más optimistas confían en los comicios que se celebrarán en mayo. “Las municipales después de esto van a ser un paseo”, auguraban. Ciudadanos ha pisado los talones al PP, que ha sufrido una derrota histórica. “Hemos ganado casi 35.000 votos respecto a 2016 –cuando se celebraron las últimas elecciones generales–. Subimos 3,30 puntos y estamos en el 19,60% de intención de voto”, precisaba el número uno de Ciudadanos por Málaga al congreso.

Eufórico, Guillermo Díaz evitó pronunciarse sobre posibles pactos, consciente de que Albert Rivera se enfrenta ahora al dilema de negociar o no con los socialistas, a los que su ejecutiva cerró la puerta de forma contundente. No en vano, en una entrevista con este periódico se mostraba seguro de que su formación no alcanzaría ningún acuerdo con el PSOE. “Casado ha pinchado y nos ha fastidiado el pacto”, se escuchaba murmurar entre los militantes de Ciudadanos.