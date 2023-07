Macarena Olona y Juan Carlos Monedero, unidos en Twitter en defensa de la princesa Leonor

Las redes sociales unen a veces a extremos y más si es en campaña electoral. Años atrás han protagonizado grandes broncas, pero en esta ocasión, Macarena Olona y Juan Carlos Monedero han salido en defensa de las críticas que ha recibido la princesa Leonor por su físico en la entrega de los premios princesa de Girona. Twitter ha sido el escenario.

La líder de Caminando Juntos, Macarena Olona, ha respondido a un tuit del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, en el que ataca a "los imbéciles que insultan a una chica porque se aleja del canon de belleza estúpido que marca el mercado".

Para Monedero, los autores de estos ataques "no han entendido nada de lo que significa el republicanismo en España ni su apuesta por la dignidad humana. Son gente que un día saltan y votan a Vox. No caminamos juntos".

La ex diputada de Vox ha respondido a esta publicación: "En España sí hay alternativa, Juan Carlos: @C_JEspana Por cierto, me alegra ver cómo hay un republicanismo sensato, que critica y no participa de la bochornosa campaña contra la Princesa. Este es el camino: respeto y sentido común".

En España sí hay alternativa, Juan Carlos: @C_JEspana.Por cierto, me alegra ver cómo hay un republicanismo sensato, que critica y no participa de la bochornosa campaña contra la Princesa. Este es el camino: respeto y sentido común. https://t.co/bS1KAO5R3e — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 8, 2023

La presidenta de Caminando Juntos se está caracterizando por hacer una campaña muy peculiar. El pasado viernes arrancó la carrera hacia en 23-J en un prostíbulo de la localidad granadina de Atarfe, rodeada de mujeres prostituidas con el rostro cubierto con máscaras blancas para mantener el anonimato.

"Sé que hoy nuestra presencia aquí va a hacer que a muchos les piten los oídos. Ya estarán los batallones del odio haciendo memes e intentando ridiculizarnos como el partido de las putas, los gitanos y los maricones", decía Olona en la Sala Geisha.