El PP pregunta por la maqueta “de los hermanos Calatrava” y UP exige “un tren digno”

La nueva estación de trenes de la capital fue el escenario elegido ayer por PP y Unidos Podemos para explicar sus dos modelos de comunicaciones y para despacharse a gusto contra el PSOE, en el caso de la primera formación, y contra el bipartidismo, en el caso de la segunda, al analizar el estado de las infraestructuras. Estamos en campaña y aunque los mensajes de ambos partidos son de sobra conocidos, nunca está de más,

El cabeza de lista del PP para el Senado por la provincia, Carmelo Romero, reivindicó la “apuesta real” de los gobiernos del PP por las infraestructuras en la provincia, con obras como esta estación o la variante Beas-Trigueros en la N435, frente a las “pantomimas y tomaduras de pelo” del PSOE, cuyo único bagaje es “la maqueta de los hermanos Calatrava”. “Por ciento, ¿dónde está?”, preguntó el popular.

Romero destacó los 46 millones de euros invertidos por el Gobierno, cuando Mariano Rajoy era presidente, en la edificación de la estación, una infraestructura “que es el primer símbolo de la llegada de la Alta Velocidad a Huelva”. Desde luego que, hasta ahora, de símbolo no pasa.

El candidato popular, quien estuvo acompañado por los número cuatro y cinco de la lista del PP al Congreso de los Diputados, Paqui Rosa y Gracia Baquero, resaltó que hace ahora cerca de un año que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó el estudio informativo que trazaba la llegada del AVE y que finalmente salió a información pública en julio de 2018.

“Ha pasado el tiempo y nada más se sabe del proyecto de alta velocidad ferroviaria para Huelva”, criticó el popular, antes de reprochar al Gobierno que en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado “sólo contemplase una partida ridícula de 50.000 euros” para el AVE.

A juicio del número uno del PP a la Cámara Baja, resulta evidente que el PSOE “ha vuelto a meter el AVE a Huelva en un cajón” convencidos de que, “a pesar de que hace muchos años no hacen ninguna obra importante en Huelva, los onubenses les siguen votando y prefieren llevarse las inversiones destinadas a nuestras infraestructuras al País Vasco y Cataluña”.

Además de la “apuesta por la Alta Velocidad ferroviaria”, el candidato del PP al Senado puso el acento en los “1,4 millones de euros anuales destinados desde 2012 por los gobiernos del PP “para asegurar la continuidad del tren de Zafra o la ampliación de los trenes que conectan la provincia onubense con Madrid”.

Poco después de la comparecencia de Romero a las puertas de la estación, se bajaba del tren procedente de Sevilla el coordinador de IU y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, quien abogó por “replantear las líneas férreas convencionales” frente al AVE, que considera un “recurso infrautilizado”.

Maíllo recordó que “el tren de media distancia entre Sevilla y Huelva tarda lo mismo que el AVE de Madrid a Córdoba, con la diferencia que este último trayecto tiene 400 kilómetros y entre Sevilla y Huelva hay tan solo 100, y se tarda una hora y cuarenta minutos”.

Para el portavoz de Adelante Andalucía, “esto no es más que un ejemplo del deterioro al que está condenada la provincia de Huelva, en la que ha habido una ausencia de inversiones y ha sufrido el descuido y la falta de compromiso de los partidos que han estado en el poder: PP y PSOE”.

En este sentido, añadió que para UP “el tren representa un eje vertebrador para muchos territorios en general y para la provincia de Huelva en particular, y por ello, no puede pasar ni un año más para llevar a cabo propuestas para adecentar y promover el servicio público ferroviario sustituyendo el tren actual por un tren moderno, asequible, rápido y que tenga una frecuencia adecuada para los usuarios que cogen cada día la línea Huelva-Sevilla o Zafra-Huelva”.